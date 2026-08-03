В Калининградской области разрешат отстрел бобров и барсуков по лицензиям

В Калининградской области вводят систему лицензий на отстрел бобров и барсуков. Распределение разрешений начнется 10 августа, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бобры в Нидерландах

Решение вызвано ущербом, который животные наносят сельхозугодьям и инфраструктуре. Бобры повреждают деревья и строительные сооружения, а барсуки портят кормовые базы скота.

Вид животного Характер ущерба Бобры Повреждение деревьев и гидротехнических объектов Барсуки Разрушение кормовых баз для сельскохозяйственных животных

Получить лицензию сможет не каждый охотник. Заявителю придется доказать, что животные действительно наносят значительный вред имуществу или землям. Власти будут вести учет всех случаев отстрела, чтобы контролировать состояние экосистемы региона.

Ранее уничтожение этих животных происходило эпизодически, теперь процесс перевели в официальную плоскость с соблюдением экологических норм и законодательства.

"Уничтожение животных не будет происходить без всякой цели. Всё будет регулироваться с учётом экологических норм и требований законодательства", — пояснили в администрации региона.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов