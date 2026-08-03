Производство канцелярских товаров в Шиловском районе переходит на новые алгоритмы работы

Предприятие "Лесновская мануфактура" из Шиловского района Рязанской области вступило в федеральный проект "Производительность труда". Завод, который входит в группу компаний "Рельеф-Центр", выпускает бумажные канцелярские товары.
Основной целью участия в проекте стала перестройка процесса выпуска школьных дневников. В течение шести месяцев специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Агентства развития бизнеса будут работать вместе с сотрудниками мануфактуры. Задача состоит в том, чтобы сократить время на выполнение операций и увеличить объем выпуска продукции без потери качества изделий.
Для рабочих и инженеров это означает переход на бережливые технологии: вместо рутины и лишних перемещений по цеху внедряются четкие алгоритмы, которые позволяют делать больше за то же время. Это прямой путь к снижению себестоимости продукции и укреплению позиций местного производителя на рынке.
|Показатель проекта в регионе
|Значение
|Количество предприятий-участников
|130
|Количество социальных учреждений
|более 200
|Число обученных работников
|более 22 тысяч
Подобные изменения в работе заводов в малых городах и районных центрах помогают сохранить рабочие места, так как предприятия становятся более устойчивыми к рыночным колебаниям.
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