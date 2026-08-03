Производство канцелярских товаров в Шиловском районе переходит на новые алгоритмы работы

Предприятие "Лесновская мануфактура" из Шиловского района Рязанской области вступило в федеральный проект "Производительность труда". Завод, который входит в группу компаний "Рельеф-Центр", выпускает бумажные канцелярские товары.

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Основной целью участия в проекте стала перестройка процесса выпуска школьных дневников. В течение шести месяцев специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Агентства развития бизнеса будут работать вместе с сотрудниками мануфактуры. Задача состоит в том, чтобы сократить время на выполнение операций и увеличить объем выпуска продукции без потери качества изделий.

Для рабочих и инженеров это означает переход на бережливые технологии: вместо рутины и лишних перемещений по цеху внедряются четкие алгоритмы, которые позволяют делать больше за то же время. Это прямой путь к снижению себестоимости продукции и укреплению позиций местного производителя на рынке.

Показатель проекта в регионе Значение Количество предприятий-участников 130 Количество социальных учреждений более 200 Число обученных работников более 22 тысяч

Подобные изменения в работе заводов в малых городах и районных центрах помогают сохранить рабочие места, так как предприятия становятся более устойчивыми к рыночным колебаниям.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов