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Производство канцелярских товаров в Шиловском районе переходит на новые алгоритмы работы

Россия » Центр » Рязань

Предприятие "Лесновская мануфактура" из Шиловского района Рязанской области вступило в федеральный проект "Производительность труда". Завод, который входит в группу компаний "Рельеф-Центр", выпускает бумажные канцелярские товары.

Канцелярские принадлежности
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Канцелярские принадлежности

Основной целью участия в проекте стала перестройка процесса выпуска школьных дневников. В течение шести месяцев специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Агентства развития бизнеса будут работать вместе с сотрудниками мануфактуры. Задача состоит в том, чтобы сократить время на выполнение операций и увеличить объем выпуска продукции без потери качества изделий.

Для рабочих и инженеров это означает переход на бережливые технологии: вместо рутины и лишних перемещений по цеху внедряются четкие алгоритмы, которые позволяют делать больше за то же время. Это прямой путь к снижению себестоимости продукции и укреплению позиций местного производителя на рынке.

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Показатель проекта в регионе Значение
Количество предприятий-участников 130
Количество социальных учреждений более 200
Число обученных работников более 22 тысяч

Подобные изменения в работе заводов в малых городах и районных центрах помогают сохранить рабочие места, так как предприятия становятся более устойчивыми к рыночным колебаниям.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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