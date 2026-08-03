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АЗС в Санкт-Петербурге начали отменять запрет на продажу бензина в канистры

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Сети АЗС в Санкт-Петербурге начали отменять запреты на продажу бензина в канистры. Ограничения снимают после роста объемов поставок моторного топлива в город, сообщили в комитете по энергетике.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

По данным ведомства на 3 августа 2026 года, ситуация с топливом стабилизировалась. Часть вертикально интегрированных компаний уже полностью вернула стандартный режим отпуска горючего в своих сетях.

"По состоянию на 3 августа 2026 года, ситуация с поставками моторного топлива на АЗС Петербурга оценивается как стабильная. Часть вертикально интегрированных нефтяных компаний уже полностью сняли ранее введенные ограничения по продаже бензина", — сообщили в комитете по энергетике.

В Смольном заявляют, что контролируют запасы топлива на городских нефтебазах и заправках. Городские власти поддерживают связь с Минэнерго России и руководством крупных нефтяных компаний.

Кто из поставщиков изменил условия

Первой ограничения в Петербурге и Ленинградской области отменила компания "Лукойл" еще в конце июля. В компании уточнили, что лимиты по дням (четные/нечетные) могут сохраняться в других регионах при решении местных властей.

Другие игроки рынка переходят к постепенному ослаблению запретов. "Роснефть" и "Башнефть" увеличили допустимый объем выдачи топлива с 30 до 50 литров.

Компания Статус ограничений
Лукойл Сняты полностью
Роснефть, Башнефть Лимит увеличен до 50 л

Проблемы независимых заправок

Ситуация для частного бизнеса остается сложной. В Ленинградской области около 18% независимых АЗС закрылись из-за дефицита нефтепродуктов.

Частные предприниматели оказались в ловушке: биржевой канал поставок фактически перекрыт, а закупки через внебиржевые механизмы обходятся по ценам, которые делают работу станций убыточной.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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