Цены на бензин АИ-92 в Севастополе перестанут расти с 4 августа

В Севастополе с 4 августа вводится ценовой потолок на бензин марки АИ-92. На двух крупных автозаправочных станциях города стоимость литра этого топлива не превысит 100 рублей.
Меру согласовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов. Решение направлено на поддержку основных сетей АЗС и сдерживание цен для водителей.
"Учитывая общие логистические цепочки, мы ведем системную работу с руководством Республики Крым по стабилизации цен на топливном рынке", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
До середины августа власти планируют зафиксировать цены и на другие виды стандартного горючего — АИ-95 и дизельное топливо. Снижение стоимости станет возможным после вступления в силу федеральных решений по ценообразованию на топливо в регионе.
|Вид топлива
|Ожидаемая цена / Срок
|Бензин АИ-92
|до 100 руб./литр (с 4 августа)
|Бензин АИ-95, Дизель
|стабилизация до середины августа
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