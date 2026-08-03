Цены на бензин АИ-92 в Севастополе перестанут расти с 4 августа

В Севастополе с 4 августа вводится ценовой потолок на бензин марки АИ-92. На двух крупных автозаправочных станциях города стоимость литра этого топлива не превысит 100 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Меру согласовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов. Решение направлено на поддержку основных сетей АЗС и сдерживание цен для водителей.

"Учитывая общие логистические цепочки, мы ведем системную работу с руководством Республики Крым по стабилизации цен на топливном рынке", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

До середины августа власти планируют зафиксировать цены и на другие виды стандартного горючего — АИ-95 и дизельное топливо. Снижение стоимости станет возможным после вступления в силу федеральных решений по ценообразованию на топливо в регионе.

Вид топлива Ожидаемая цена / Срок Бензин АИ-92 до 100 руб./литр (с 4 августа) Бензин АИ-95, Дизель стабилизация до середины августа