Ремонт 10 километров путей изменит график пригородных поездов в августе

В Пензенской области и Республике Мордовия с 14 по 21 августа временно изменится расписание ряда пригородных поездов. Корректировки вводятся Куйбышевской железной дорогой из-за проведения работ по текущему содержанию пути на перегонах Сура – Воеводское и Хованщина – Инсар. Железнодорожники отремонтируют почти 10 километров полотна.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Изменения затрагивают 14, 18 и 21 августа. У части поездов сдвигается время отправления и прибытия. В пресс-службе дороги просят пассажиров заранее проверить актуальное расписание перед поездкой и отнестись с пониманием к временным неудобствам — работы необходимы для обеспечения безопасности движения.