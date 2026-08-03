В Рыбинске добавят автобусы на 39-й маршрут из-за жалоб жителей

В Рыбинске изменят расписание и увеличат число автобусов на новом 39-м маршруте. Решение приняли после жалоб горожан, которые столкнулись с переполненными салонами и долгим ожиданием транспорта.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Автобус 272 на рассвете

Жители города через социа сети сообщили, что интервал между рейсами сейчас достигает 40 минут. Двух машин на линии не хватает, чтобы перевезти всех пассажиров. Особенно остро проблема стоит для рабочих местных предприятий: текущий график отправления не позволяет людям вовремя приходить к началу смены.

"Люди сообщают, что интервал движения составляет 40 минут, а двух машин на линии недостаточно для комфортной перевозки пассажиров. Кроме того, жители просят скорректировать время отправления, чтобы сотрудники предприятий могли успевать к началу смен", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Маршрут №39 запустили 1 августа по просьбам жителей. Он связал микрорайоны Заволжье и Веретье, что позволило людям без пересадок добираться до заводов "ОДК-Сатурн", "Вымпел" и "Рамоз", а также к объектам "Полет", "Авангард" и "Метеор". Теперь власти области поручили пересмотреть расписание и добавить на линию дополнительные автобусы.

Изменения в транспортной сети региона

В этом году в Ярославской области открыли несколько межмуниципальных рейсов, чтобы упростить поездки между районными центрами и поселками.

Маршрут / Направление Статус / Дата запуска Брейтово — Углич Запущен с 1 января Ростов Великий — Гаврилов-Ям Переведен на ежедневный режим Углич — Переславль-Залесский Запущен с 1 апреля Большое Село — Тутаев Запущен с 1 апреля Данилов — Любим Запущен с 1 апреля

В самом Ярославле также корректируют сеть. Для компенсации трамвайного движения запустили маршрут №45 (ул. Автозаводская — ТРЦ "РИО"), а с декабря 2025 года заработает автобус №75, который свяжет Дзержинский район с центром города через Богоявленскую площадь.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова