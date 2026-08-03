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Жители Саратовской области за десять лет реализовали 1233 местных проекта

Россия » Поволжье » Саратов

Программа поддержки местных инициатив в Саратовской области отметяет 10‑летний юбилей. За девять лет работы реализовано 1233 проекта на общую сумму 1,5 миллиарда рублей: от скверов и детских площадок до капитального ремонта водопроводных сетей. В 2025 году в работе 147 проектов на 256 миллионов рублей, из них 170 миллионов — субсидия из областного бюджета.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Как это работает: жители решают, власть финансирует

Главный принцип программы — инициатива снизу. Сами жители определяют, что им нужно: выбирают тему проекта, готовят заявку, контролируют ход работ и принимают готовый объект. Министерство внутренней региональной и муниципальной политики региона выступает оператором: проверяет соответствие критериям, выделяет средства и курирует исполнение.

По словам министра Александра Милованова, популярность механизма растёт: чем активнее территории включаются в программу, тем выше шанс на увеличение бюджетных ассигнований в перспективе.

Показатель Результат за 9 лет
Всего предложено проектов более 2000
Реализовано проектов 1233
Общий объём финансирования 1,5 млрд руб.
Объекты водоснабжения (стройка/ремонт) 521
Проекты благоустройства 282
Жителей, пользующихся обновлёнными пространствами более 900 тыс.
Проектов в текущем году 147
Фонд текущего года 256 млн руб. (из них 170 млн — областная субсидия)

Вода и дворы: куда уходят деньги

Два неизменных приоритета — инженерная инфраструктура и общественные пространства. Более половины реализованных объектов (521) пришлась на системы водоснабжения: прокладка сетей, замена изношённых труб, строительство водозаборов. Это базовые нужды, которые долго игнорировались в малых населённых пунктах.

282 проекта благоустройства изменили облик парков, скверов, спортивных и детских площадок. Охват — более 900 тысяч жителей, то есть каждый третий житель областиfelt эффект программы лично.

"Местные инициативы — редкий случай, когда вертикаль власти работает в обратную сторону: запрос формируется на месте, а ресурс спускается сверху без потерь на согласованиях. Это меняет качество управленчества: чиновники вынуждены слушать конкретные адреса, а не отчитываться по усреднённым показателям", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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