Программа поддержки местных инициатив в Саратовской области отметяет 10‑летний юбилей. За девять лет работы реализовано 1233 проекта на общую сумму 1,5 миллиарда рублей: от скверов и детских площадок до капитального ремонта водопроводных сетей. В 2025 году в работе 147 проектов на 256 миллионов рублей, из них 170 миллионов — субсидия из областного бюджета.
Главный принцип программы — инициатива снизу. Сами жители определяют, что им нужно: выбирают тему проекта, готовят заявку, контролируют ход работ и принимают готовый объект. Министерство внутренней региональной и муниципальной политики региона выступает оператором: проверяет соответствие критериям, выделяет средства и курирует исполнение.
По словам министра Александра Милованова, популярность механизма растёт: чем активнее территории включаются в программу, тем выше шанс на увеличение бюджетных ассигнований в перспективе.
|Показатель
|Результат за 9 лет
|Всего предложено проектов
|более 2000
|Реализовано проектов
|1233
|Общий объём финансирования
|1,5 млрд руб.
|Объекты водоснабжения (стройка/ремонт)
|521
|Проекты благоустройства
|282
|Жителей, пользующихся обновлёнными пространствами
|более 900 тыс.
|Проектов в текущем году
|147
|Фонд текущего года
|256 млн руб. (из них 170 млн — областная субсидия)
Два неизменных приоритета — инженерная инфраструктура и общественные пространства. Более половины реализованных объектов (521) пришлась на системы водоснабжения: прокладка сетей, замена изношённых труб, строительство водозаборов. Это базовые нужды, которые долго игнорировались в малых населённых пунктах.
282 проекта благоустройства изменили облик парков, скверов, спортивных и детских площадок. Охват — более 900 тысяч жителей, то есть каждый третий житель областиfelt эффект программы лично.
"Местные инициативы — редкий случай, когда вертикаль власти работает в обратную сторону: запрос формируется на месте, а ресурс спускается сверху без потерь на согласованиях. Это меняет качество управленчества: чиновники вынуждены слушать конкретные адреса, а не отчитываться по усреднённым показателям", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.