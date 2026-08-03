Правительство России изменило госпрограмму развития сельского хозяйства: брянским фермерам обещают бесперебойную топливозаправку во время уборочной кампании, а малым молочным хозяйствам — гранты на ускоренное наращивание поголовья. Соответствующие поручения дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Главная проблема уборочной кампании — простои техники из-за задержек поставок дизеля. Теперь региональные топливные операторы обязаны снабжать сельхозпредприятия напрямую, минуя посредников. Опыт такой схемы уже отработан в Ставропольском крае: там к закупкам привлекли малые хозяйства, и сбоев не было.
Для Брянской области, где уборка сейчас идёт полным ходом, мера своевременная. В регионе более 300 сельхозорганизаций и тысячи фермерских хозяйств. Каждый день простоя комбайна в сезон — это потери урожая и денег.
Отдельно выделена поддержка малых молочных ферм. Новый грант — до 265 млн рублей на внедрение современных биотехнологий: эмбриотрансферт, геномную селекцию, получение заранее определенного пола телят. Это позволит быстрее растить бычков-напросников и обновлять стадо высокопродуктивными коровами.
Деньги можно получить на конкурсной основе. Приоритет — хозяйства, которые уже имеют базу для разведения племенного скота, но не хватает ресурсов на технологический скачок.
"Изменения способствуют повышению эффективности в агропромышленном комплексе и наращиванию производства молока и мяса", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Сельское хозяйство — одна из опор экономики области. Валовый региональный продукт по итогам 2023 года превысил 724 млрд рублей, а число самозанятых в агросекторе растёт. Новые меры должны закрепить тренд: дать фермерам уверенность в ресурсах на сезон и инструмент для развития животноводства на годы вперёд.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.