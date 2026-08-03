Брянским фермерам обеспечат бесперебойную заправку техникой в сезон уборки

Правительство России изменило госпрограмму развития сельского хозяйства: брянским фермерам обещают бесперебойную топливозаправку во время уборочной кампании, а малым молочным хозяйствам — гранты на ускоренное наращивание поголовья. Соответствующие поручения дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

Топливо без простоя

Главная проблема уборочной кампании — простои техники из-за задержек поставок дизеля. Теперь региональные топливные операторы обязаны снабжать сельхозпредприятия напрямую, минуя посредников. Опыт такой схемы уже отработан в Ставропольском крае: там к закупкам привлекли малые хозяйства, и сбоев не было.

Для Брянской области, где уборка сейчас идёт полным ходом, мера своевременная. В регионе более 300 сельхозорганизаций и тысячи фермерских хозяйств. Каждый день простоя комбайна в сезон — это потери урожая и денег.

Гранты на селекцию

Отдельно выделена поддержка малых молочных ферм. Новый грант — до 265 млн рублей на внедрение современных биотехнологий: эмбриотрансферт, геномную селекцию, получение заранее определенного пола телят. Это позволит быстрее растить бычков-напросников и обновлять стадо высокопродуктивными коровами.

Деньги можно получить на конкурсной основе. Приоритет — хозяйства, которые уже имеют базу для разведения племенного скота, но не хватает ресурсов на технологический скачок.

"Изменения способствуют повышению эффективности в агропромышленном комплексе и наращиванию производства молока и мяса", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Контекст для Брянщины

Сельское хозяйство — одна из опор экономики области. Валовый региональный продукт по итогам 2023 года превысил 724 млрд рублей, а число самозанятых в агросекторе растёт. Новые меры должны закрепить тренд: дать фермерам уверенность в ресурсах на сезон и инструмент для развития животноводства на годы вперёд.

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аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов