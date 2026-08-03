На ремонт дороги и тротуар в поселке Верховье выделят 26,1 млн рублей

В поселке городского типа Верховье (Орловская область) отремонтируют дорогу по улице 7 Ноября. Администрация района объявила торги на поиск подрядчика для капитального ремонта участков дороги и прилегающего тротуара.
На работы выделили 26,1 млн рублей. Сейчас ведомство собирает заявки от компаний-исполнителей.
Подрядчику потребуется полностью обновить дорожное полотно на отрезке в 306 метров и восстановить тротуар длиной 622 метра. Работы начнут с подготовки основания: фрезерования старого слоя, выемки грунта и щебня. После этого уложат новое покрытие, установят бортовые камни, дорожные знаки и нанесут разметку.
|Параметр
|Значение
|Стоимость контракта
|26,1 млн рублей
|Длина ремонта дороги
|306 метров
|Длина ремонта тротуара
|622 метра
|Срок завершения
|30 ноября 2026 года
"Целью капитального ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда", — указано в документации.
Для жителей Верховья обновление улицы 7 Ноября означает не только избавление от ям, но и создание условий для безопасных прогулок по тротуарам. Завершить все работы должны до конца ноября 2026 года.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.