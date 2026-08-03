На ремонт дороги и тротуар в поселке Верховье выделят 26,1 млн рублей

В поселке городского типа Верховье (Орловская область) отремонтируют дорогу по улице 7 Ноября. Администрация района объявила торги на поиск подрядчика для капитального ремонта участков дороги и прилегающего тротуара.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

На работы выделили 26,1 млн рублей. Сейчас ведомство собирает заявки от компаний-исполнителей.

Подрядчику потребуется полностью обновить дорожное полотно на отрезке в 306 метров и восстановить тротуар длиной 622 метра. Работы начнут с подготовки основания: фрезерования старого слоя, выемки грунта и щебня. После этого уложат новое покрытие, установят бортовые камни, дорожные знаки и нанесут разметку.

Параметр Значение Стоимость контракта 26,1 млн рублей Длина ремонта дороги 306 метров Длина ремонта тротуара 622 метра Срок завершения 30 ноября 2026 года

"Целью капитального ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда", — указано в документации.

Для жителей Верховья обновление улицы 7 Ноября означает не только избавление от ям, но и создание условий для безопасных прогулок по тротуарам. Завершить все работы должны до конца ноября 2026 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова