Жители Саратовской области профинансировали часть работ по благоустройству берега Волги

Жители села Узморья Терновского района Саратовской области получили собственную набережную. Работы по благоустройству берега Волги вышли на финишную прямую, открытие объекта назначено на 15 августа.

Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены Набережная с тюльпанами и велосипедистами

Общая площадь новой зоны отдыха составила 450 квадратных метров. Строители уже укрепили линию берега и уложили брусчатку. Сейчас рабочие монтируют лестницу с перилами для удобного спуска к воде и завершают монтаж освещения.

"Сейчас делаем завершающий этап — лестницу с перилами ближе к воде. Брусчатка и освещение готовы, осталось только подключить электричество", — рассказал представитель подрядной организации Юрий Колесник.

Инвестиции и инициатива

Набережную создали на месте бывшего пустыря по инициативе самих сельчан. Проект реализовали через региональную программу поддержки местных инициатив, где существенную роль сыграло прямое софинансирование жителей.

Параметр Значение Общая стоимость работ 7 млн рублей Вклад жителей села 400 тыс. рублей (по 1 тыс. с хозяйства) Площадь объекта 450 кв. метров

По словам главы Терновского муниципального образования Натальи Сидоренко, запрос на благоустройство возник из-за роста села. Вдоль Волги теперь строят не только дачи, но и постоянные жилые дома.

"Раньше набережная Узморья представляла собой берег с грунтовой дорогой и стихийными пляжами. Сейчас село расширяется, здесь работают школа и дом культуры, поэтому люди заинтересованы в комфорте места, где живут", — отметила Наталья Сидоренко.

После официального открытия 15 августа жители планируют продолжить развитие территории, включая возможность создания полноценного сельского пляжа.