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Ленавтодор направит более 1,2 млрд рублей на ремонт дорог в двух районах области

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Управление автомобильных дорог Ленинградской области ("Ленавтодор") объявило два крупных конкурса на ремонт трасс регионального значения. Общая начальная цена контрактов превышает 1,2 млрд рублей. Оба объекта лежат в зонах с высокой транспортной нагрузкой — Кировском и Всеволожском районах, где проезжая часть давно требует капитального вмешательства.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Первый конкурс — на участке "Санкт-Петербург — Кировск" с 51-го по 58-й километр (7,1 км). Начальная цена 325,6 млн рублей. Дорога здесь третьей технической категории, но пропускает более 10 тысяч машин в сутки. План работ стандартный для нагрузок такого уровня: холодное фрезерование, щебёночно-мастичное покрытие ЩМА-16, укрепление обочин, 19 автобусных павильонов, 428 знаков и термопластиковая разметка. Сдать объект подрядчик должен до 30 октября 2027 года, гарантия на верхний слой — 4 года.

Второй конкурс масштабнее — почти 20 км трассы "Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск" с 14-го по 33-й километр во Всеволожском районе. Начальная цена 920,6 млн рублей. Интенсивность движения падает по мере удаления от города: от 5188 машин на первом участке до 2614 — на последнем. Объём асфальтобетона — более 152 тыс. м². Добавятся тротуары в населённых пунктах, ремонт мостов (деформационные швы), водопропускные трубы, 28 остановок и 300-odd сигнальных столбиков. Гарантийные сроки дифференцированы: 5 лет на нагруженной "голове" и 6 лет — дальше. Срок сдачи тот же — конец октября 2027 года.

Требования и конкуренция

Обе закупки проходят на "Росэлторге" по 44-ФЗ. Заявки принимают до 19 августа 2026 года, итоги — 24 августа. К участникам предъявлены идентичные условии: помимо стандартных, нужен опыт работ по дорогам за последние три года на сумму не менее 20% от цены контракта. Для Кировского района порог — 65,1 млн рублей, для Всеволожского — 184,1 млн. Подтверждают исполненными договорами, актами, разрешениями на ввод в эксплуатацию.

Такой порог отсекает мелких игроков. В феврале 2026 года на реконструкцию дороги в Буграх за 460 млн рублей поступила всего одна заявка. Проект тогда вытянули девелоперы, заинтересованные в инфраструктуре вокруг своих ЖК. Аналогичная история с трассой в Всеволожском районе: ещё в 2021 году инвесторы — компании, связанные с застройщиками Arsenal и ЦДС — профинансировали проектно-сметную документацию. После госэкспертизы документы перешли в "Ленавтодор".

"Высокая планка входа по опыту и стоимость контрактов объективно сужают круг подрядчиков до нескольких крупных федеральных и региональных игроков. В Ленобласти это традиционно приводит к faible конкуренции — одной-двум заявкам на аукцион. Девелоперское софинансирование проектирования — практика рабочая, но она смещает риски подготовки на бизнес, а не на бюджет. Главный вопрос сейчас — смогут ли победители обеспечить качество укладки при таких сроках и нагрузках, чтобы гарантийные 4-6 лет не превратились в повод для повторных ремонтов через два сезона", — отметил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Конкурсы станут индикатором: хватает ли на рынке подрядчиков, готовых брать объёмные объекты по фиксированным срокам и гарантиям, или область снова придётся договариваться с застройщиками о совместном финансировании.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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