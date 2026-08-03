Дезинфекция скважин приведет к перебоям с водой в Джанкойском районе

В двух сёлах Джанкойского района Крыма — Цветково и Новопокровка — временно прекратят подачу питьевой воды. Причиной стали плановые работы по дезинфекции скважин и водопроводных сетей, сообщили в региональном филиале предприятия "Вода Крыма".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вода из крана

По графику работы будут отключены водоснабжение 4 августа с 10:00 до 16:00 в Цветково и 5 августа в те же часы в Новопокровке. В указанное время воду из крана пить и использовать для приготовления пищи нельзя. В предприятии рекомендуют жителям заранее запастись водой. Ситуация осложняется острым дефицитом электроэнергии в районе. Джанкой и прилегающие населённые пункты уже получают воду по графику: насосные станции не могут работать в штатном режиме из-за перебоев с питанием.

Глава района Инна Федоренко ранее пообещала увеличить часы подачи, но пока ремонтные работы накладываются на существующие ограничения. Жителям придётся планировать быт с учётом двойных ограничений — и по энергии, и по воде.