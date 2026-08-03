Авиалесоохрана исключила Архангельскую область из списка зон риска пожаров

Федеральная Авиалесоохрана не включила Архангельскую область в перечень регионов с повышенной вероятностью лесных пожаров на август 2026 года. По прогнозу ведомства, подготовленному на основе данных Росгидромета, в последнем летнем месяце на Поморье ожидается низкий уровень горимости лесов.

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В Северо-Западном федеральном округе зону риска формируют северные, северо-западные и западные районы Карелии, юго-западная часть Мурманской области и восточные районы Новгородской области. Там вероятность превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности оценивается как повышенная.

В Авиалесоохране подчеркивают: прогноз не означает неизбежного роста числа возгораний. На пожарную обстановку влияют погодные условия — жара, сухая погода, грозы — а также соблюдение людей правилами пожарной безопасности и скорость реакции служб при обнаружении очагов.

Как проходит сезон

На утро 3 августа действующих лесных пожаров в Архангельской области не зафиксировано. Первый августовский возгорание обнаружили авианаблюдатели вечером 1 августа в Пинежском лесничестве. Парашютисты-пожарные ликвидировали его на следующий день.

По статистике текущего лесопожарного сезона, пик активности пришелся на июнь — 43 пожара. В мае зафиксировали 14 возгораний, в июле — 6, в апреле — 2.

— В целом лесопожарная обстановка в регионе остается стабильной, — сообщил директор Единого лесопожарного центра Сергей Иванцов.

Архангельские лесопожарныеkräfte задействованы и за пределами региона. Сейчас они помогают тушить пожары в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

"Прогноз Авиалесоохраны — это инструмент планирования, а не предсказание катастрофы. Низкий уровень горимости для Архангельской области в августе означает, что климатические предпосылки для массовых пожаров отсутствуют. Но основной фактор риска в'été — человеческий: негашенные костры, сжигание сухой травы, курение в лесу. Стабильная обстановка в регионе на фоне помощи соседним субъектам говорит о готовности сил и средств. Главное сейчас — не снижать внимательность в последние летние недели, когда люди активно выезжают в лес за ягодами и грибами", — пояснила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова