Авиалесоохрана исключила Архангельскую область из списка зон риска пожаров

Федеральная Авиалесоохрана не включила Архангельскую область в перечень регионов с повышенной вероятностью лесных пожаров на август 2026 года. По прогнозу ведомства, подготовленному на основе данных Росгидромета, в последнем летнем месяце на Поморье ожидается низкий уровень горимости лесов.
В Северо-Западном федеральном округе зону риска формируют северные, северо-западные и западные районы Карелии, юго-западная часть Мурманской области и восточные районы Новгородской области. Там вероятность превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности оценивается как повышенная.
В Авиалесоохране подчеркивают: прогноз не означает неизбежного роста числа возгораний. На пожарную обстановку влияют погодные условия — жара, сухая погода, грозы — а также соблюдение людей правилами пожарной безопасности и скорость реакции служб при обнаружении очагов.
На утро 3 августа действующих лесных пожаров в Архангельской области не зафиксировано. Первый августовский возгорание обнаружили авианаблюдатели вечером 1 августа в Пинежском лесничестве. Парашютисты-пожарные ликвидировали его на следующий день.
По статистике текущего лесопожарного сезона, пик активности пришелся на июнь — 43 пожара. В мае зафиксировали 14 возгораний, в июле — 6, в апреле — 2.
— В целом лесопожарная обстановка в регионе остается стабильной, — сообщил директор Единого лесопожарного центра Сергей Иванцов.
Архангельские лесопожарныеkräfte задействованы и за пределами региона. Сейчас они помогают тушить пожары в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
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