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Качество региональных дорог в Пензенской области превысило средний показатель по России

Россия » Поволжье » Пенза

Пензенская область превысила средний по России показатель качества дорог регионального и межмуниципального значения. Сейчас в нормативном состоянии находятся 71,66% таких трасс. Наилучшие результаты зафиксированы на региональной опорной сети — здесь доля качественного покрытия достигла 83,17%, а в городской агломерации Пензы этот показатель превысил 85%.

дорога
Фото: gucodd.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
дорога
Тип дорожной сети Доля в нормативном состоянии
Региональная опорная сеть 83,17%
Дороги городской агломерации > 85%
Региональные и межмуниципальные дороги 71,66%

В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области сообщили, что сейчас рабочие обновляют более 230 км региональных и межмуниципальных трасс. Речь идет о плановых работах 2026 года. За текущий период в эксплуатацию уже сдали 47 км дорог опорной сети.

Один из приоритетных участков — дорога Городище-Никольск-Ночка, которая связывает административные центры двух районов и обеспечивает выход на Ульяновскую область. На этой трассе полностью отремонтировали 12 км. Дополнительно уложили асфальт на 6 км участка возле села Телегино в Городищенском районе.

Дорожные работы финансируют через национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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