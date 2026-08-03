Пензенская область превысила средний по России показатель качества дорог регионального и межмуниципального значения. Сейчас в нормативном состоянии находятся 71,66% таких трасс. Наилучшие результаты зафиксированы на региональной опорной сети — здесь доля качественного покрытия достигла 83,17%, а в городской агломерации Пензы этот показатель превысил 85%.
|Тип дорожной сети
|Доля в нормативном состоянии
|Региональная опорная сеть
|83,17%
|Дороги городской агломерации
|> 85%
|Региональные и межмуниципальные дороги
|71,66%
В министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области сообщили, что сейчас рабочие обновляют более 230 км региональных и межмуниципальных трасс. Речь идет о плановых работах 2026 года. За текущий период в эксплуатацию уже сдали 47 км дорог опорной сети.
Один из приоритетных участков — дорога Городище-Никольск-Ночка, которая связывает административные центры двух районов и обеспечивает выход на Ульяновскую область. На этой трассе полностью отремонтировали 12 км. Дополнительно уложили асфальт на 6 км участка возле села Телегино в Городищенском районе.
Дорожные работы финансируют через национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.