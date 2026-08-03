В Республике Коми огонь уничтожил более 751 гектара леса за июль

В июле в Республике Коми огонь уничтожил более 751 гектара леса. Всего за месяц зафиксировали 47 пожаров, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
Большинство возгораний спровоцировали природные факторы: 41 случай произошли из-за грозовых фронтов. Еще шесть очагов появились по вине людей.
|Показатель
|Значение (июль)
|Количество пожаров
|47
|Общая площадь гари
|751,17 га
|Средний размер одного пожара
|15,98 га
|Доля пожаров, потушенных в первые сутки
|64% (30 ед.)
С начала сезона в регионе потушили 101 лесной пожар, общая площадь которых составила 2276,24 гектара.
"Мониторинг лесных массивов ведется в штатном режиме с использованием спутниковых систем и авиапатрулирования, что позволяет оперативно выявлять очаги и принимать меры до перехода огня на большие территории", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Республики Коми Роман Полшведкин.
Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Чтобы не допустить новых возгораний, запрещено:
Если вы заметили дым или огонь, нужно сразу позвонить по номеру 112 или на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.