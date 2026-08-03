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В Республике Коми огонь уничтожил более 751 гектара леса за июль

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В июле в Республике Коми огонь уничтожил более 751 гектара леса. Всего за месяц зафиксировали 47 пожаров, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Большинство возгораний спровоцировали природные факторы: 41 случай произошли из-за грозовых фронтов. Еще шесть очагов появились по вине людей.

Показатель Значение (июль)
Количество пожаров 47
Общая площадь гари 751,17 га
Средний размер одного пожара 15,98 га
Доля пожаров, потушенных в первые сутки 64% (30 ед.)

С начала сезона в регионе потушили 101 лесной пожар, общая площадь которых составила 2276,24 гектара.

"Мониторинг лесных массивов ведется в штатном режиме с использованием спутниковых систем и авиапатрулирования, что позволяет оперативно выявлять очаги и принимать меры до перехода огня на большие территории", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Республики Коми Роман Полшведкин.

Меры безопасности в лесу

Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Чтобы не допустить новых возгораний, запрещено:

  • бросать в лесу окурки и спички;
  • разводить костры на торфяниках, в хвойных молодняках или там, где растет сухая трава;
  • выжигать растительность на полянах и соседних участках;
  • оставлять промасленные тряпки.

Если вы заметили дым или огонь, нужно сразу позвонить по номеру 112 или на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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