В Республике Коми огонь уничтожил более 751 гектара леса за июль

В июле в Республике Коми огонь уничтожил более 751 гектара леса. Всего за месяц зафиксировали 47 пожаров, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

Большинство возгораний спровоцировали природные факторы: 41 случай произошли из-за грозовых фронтов. Еще шесть очагов появились по вине людей.

Показатель Значение (июль) Количество пожаров 47 Общая площадь гари 751,17 га Средний размер одного пожара 15,98 га Доля пожаров, потушенных в первые сутки 64% (30 ед.)

С начала сезона в регионе потушили 101 лесной пожар, общая площадь которых составила 2276,24 гектара.

"Мониторинг лесных массивов ведется в штатном режиме с использованием спутниковых систем и авиапатрулирования, что позволяет оперативно выявлять очаги и принимать меры до перехода огня на большие территории", — сообщил министр природных ресурсов и экологии Республики Коми Роман Полшведкин.

Меры безопасности в лесу

Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Чтобы не допустить новых возгораний, запрещено:

бросать в лесу окурки и спички;

разводить костры на торфяниках, в хвойных молодняках или там, где растет сухая трава;

выжигать растительность на полянах и соседних участках;

оставлять промасленные тряпки.

Если вы заметили дым или огонь, нужно сразу позвонить по номеру 112 или на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов