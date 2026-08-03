Более 320 тысяч жителей ЛНР прошли медицинское обследование за полгода

За первое полугодие свыше 320 тысяч жителей Луганской Народной Республики прошли обследование в медицинских учреждениях. Из них более 237 тысяч человек завершили первый этап диспансеризации, а 85 тысяч прошли плановые профилактические осмотры.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациент

"Главная задача этой работы — вовремя заметить изменения в организме, выявить факторы риска и начать лечение на самых ранних стадиях, когда терапия наиболее эффективна", — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Вид обследования Количество людей (чел.) Первый этап диспансеризации более 237 000 Плановые профилактические осмотры 85 000 Итого более 320 000

Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Для прохождения обследования жителям республики нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Развитие профилактической медицины ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России».

"Призываю земляков уделять внимание своему самочувствию и регулярно проходить профилактические осмотры. Со своей стороны продолжим делать все, чтобы медицинские услуги в нашей республике становились еще более качественными и доступными", — подчеркнул Леонид Пасечник.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова