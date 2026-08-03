За первое полугодие свыше 320 тысяч жителей Луганской Народной Республики прошли обследование в медицинских учреждениях. Из них более 237 тысяч человек завершили первый этап диспансеризации, а 85 тысяч прошли плановые профилактические осмотры.
"Главная задача этой работы — вовремя заметить изменения в организме, выявить факторы риска и начать лечение на самых ранних стадиях, когда терапия наиболее эффективна", — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.
|Вид обследования
|Количество людей (чел.)
|Первый этап диспансеризации
|более 237 000
|Плановые профилактические осмотры
|85 000
|Итого
|более 320 000
Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Для прохождения обследования жителям республики нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Развитие профилактической медицины ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России».
"Призываю земляков уделять внимание своему самочувствию и регулярно проходить профилактические осмотры. Со своей стороны продолжим делать все, чтобы медицинские услуги в нашей республике становились еще более качественными и доступными", — подчеркнул Леонид Пасечник.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.