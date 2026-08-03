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Роспотребнадзор изъял 46 партий некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора за первую половину 2026 года проверили более тысячи образцов хлебобулочных и кондитерских изделий. Всего в лабораториях исследовали 1015 проб.

Белый хлеб с кунжутом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Белый хлеб с кунжутом

Инспекторы оценивали продукты по нескольким критериям: изучали санитарно-химический состав, проверяли наличие ГМО и радиоактивных веществ, а также анализировали физико-химические показатели.

Вид нарушения Доля проб (%)
Микробиологические показатели 3,6%
Физико-химические показатели 1,5%

По результатам надзора ведомство изъяло с прилавков 46 партий продукции. Общий вес забракованного товара составил 46 кг.

Проверки качества продуктов остаются приоритетом для регионального контроля. Ранее аналогичные проблемы возникли и в соседнем регионе — в Нижегородской области забраковали 36 партий мясной продукции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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