Роспотребнадзор изъял 46 партий некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора за первую половину 2026 года проверили более тысячи образцов хлебобулочных и кондитерских изделий. Всего в лабораториях исследовали 1015 проб.

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Инспекторы оценивали продукты по нескольким критериям: изучали санитарно-химический состав, проверяли наличие ГМО и радиоактивных веществ, а также анализировали физико-химические показатели.

Вид нарушения Доля проб (%) Микробиологические показатели 3,6% Физико-химические показатели 1,5%

По результатам надзора ведомство изъяло с прилавков 46 партий продукции. Общий вес забракованного товара составил 46 кг.

Проверки качества продуктов остаются приоритетом для регионального контроля. Ранее аналогичные проблемы возникли и в соседнем регионе — в Нижегородской области забраковали 36 партий мясной продукции.