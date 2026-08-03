Роспотребнадзор изъял 46 партий некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора за первую половину 2026 года проверили более тысячи образцов хлебобулочных и кондитерских изделий. Всего в лабораториях исследовали 1015 проб.
Инспекторы оценивали продукты по нескольким критериям: изучали санитарно-химический состав, проверяли наличие ГМО и радиоактивных веществ, а также анализировали физико-химические показатели.
|Вид нарушения
|Доля проб (%)
|Микробиологические показатели
|3,6%
|Физико-химические показатели
|1,5%
По результатам надзора ведомство изъяло с прилавков 46 партий продукции. Общий вес забракованного товара составил 46 кг.
Проверки качества продуктов остаются приоритетом для регионального контроля. Ранее аналогичные проблемы возникли и в соседнем регионе — в Нижегородской области забраковали 36 партий мясной продукции.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.