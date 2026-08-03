Цены на квартиры в Курской области выросли во втором квартале 2026 года

Квартиры в Курской области продолжают расти в цене. По данным Курскстата, по итогам второго квартала 2026 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 138 874 рублей, на вторичном — 128 090 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Передача ключей новым жильцам

Рынок жилья Цена за кв. метр (руб.) Рост за квартал (%) Первичный 138 874 1,2% Вторичный 128 090 3,1% Средний показатель - 2,15%

Подорожание жилья связано с двумя факторами. Во-первых, в регионе замедлились темпы строительства новых домов. Во-вторых, вырос спрос: жители приграничных районов покупают квартиры взамен утраченных.

В расчеты статистиков вошли разные типы объектов — от типового жилья среднего класса до элитных квартир с отделкой и без нее.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов