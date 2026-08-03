Цены на квартиры в Курской области выросли во втором квартале 2026 года

Квартиры в Курской области продолжают расти в цене. По данным Курскстата, по итогам второго квартала 2026 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 138 874 рублей, на вторичном — 128 090 рублей.
|Рынок жилья
|Цена за кв. метр (руб.)
|Рост за квартал (%)
|Первичный
|138 874
|1,2%
|Вторичный
|128 090
|3,1%
|Средний показатель
|-
|2,15%
Подорожание жилья связано с двумя факторами. Во-первых, в регионе замедлились темпы строительства новых домов. Во-вторых, вырос спрос: жители приграничных районов покупают квартиры взамен утраченных.
В расчеты статистиков вошли разные типы объектов — от типового жилья среднего класса до элитных квартир с отделкой и без нее.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.