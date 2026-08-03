В Нариманове начали реконструировать городскую набережную за федеральный грант

В Нариманове Астраханской области начали реконструировать городскую набережную. Проект стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству общественных территорий, который проходит по линии нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Набережная

Обновление пространства разделили на несколько этапов. Первый этап профинансировали за счет федерального гранта — на него выделили 78 миллионов рублей. По словам регионального министра строительства и ЖКХ Натальи Маркитантовой, материалы уже закупили, а малые архитектурные формы заказали и оплатили.

Этап работ Сумма (ориентировочно) Статус / Срок Первый этап 78 млн рублей Завершение к ноябрю 2024 года Второй этап ~78 млн рублей Уточняются параметры финансирования

Рабочие уже приступили к подготовке территории. Набережную расчистили, установили бордюры для прогулочных аллей и подготовили основание под спортивную площадку.

"Строительство идет в хорошем темпе", — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

После завершения первого этапа строители приступят к укладке тротуарной плитки.

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