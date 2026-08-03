В Нариманове начали реконструировать городскую набережную за федеральный грант

В Нариманове Астраханской области начали реконструировать городскую набережную. Проект стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству общественных территорий, который проходит по линии нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Обновление пространства разделили на несколько этапов. Первый этап профинансировали за счет федерального гранта — на него выделили 78 миллионов рублей. По словам регионального министра строительства и ЖКХ Натальи Маркитантовой, материалы уже закупили, а малые архитектурные формы заказали и оплатили.
|Этап работ
|Сумма (ориентировочно)
|Статус / Срок
|Первый этап
|78 млн рублей
|Завершение к ноябрю 2024 года
|Второй этап
|~78 млн рублей
|Уточняются параметры финансирования
Рабочие уже приступили к подготовке территории. Набережную расчистили, установили бордюры для прогулочных аллей и подготовили основание под спортивную площадку.
"Строительство идет в хорошем темпе", — отметил губернатор Игорь Бабушкин.
После завершения первого этапа строители приступят к укладке тротуарной плитки.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.