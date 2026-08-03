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Школу в селе Водяновка закрыли из-за неисправной пожарной сигнализации

Россия » Юг » Астрахань

В селе Водяновка Приволжского района Астраханской области временно прекратила работу школа. Здание на улице Строительной закрыли по решению суда из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Постановление о приостановке деятельности на 20 суток вынесено 3 августа 2026 года и подлежит немедленному исполнению.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

Нарушения выявили в ходе внеплановой выездной проверки 15 июля в МКОУ "Приволжская СОШ им. Героя Советского Союза Н. С. Алешина". Инспекторы зафиксировали сразу несколько критических недочетов: пожарная сигнализация неисправна, средства противопожарной защиты используются с истекшим сроком годности и без обязательных ежегодных испытаний.

Не первый случай

Уже в феврале текущего года учреждение привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. Однако необходимые меры по устранению недостатков так и не были приняты. Повторная проверка подтвердила: проблемы остались нерешенными.

Сейчас в суде рассматривают дела по четырем другим образовательным учреждениям Приволжского района — школам и детским садам. По предварительной информации, там зафиксированы схожие нарушения требований пожарной безопасности.

"Ситуация в Приволжском районе демонстрирует системную проблему: реактивный подход к пожарной безопасности в социальной инфраструктуре. Школы и детские сады проверяют после инцидентов или по жалобам, а не планово и комплексно. Истекшие сроки огнетушителей и неработающая сигнализация — это не просто формальные нарушения. В случае пожара каждая минута задержки эвакуации стоит жизней. Суд приостановил работу школы на 20 дней, но за это время нужно не просто "поставить галочки" в отчетах, а провести полную техническую ревизию всех систем защиты, обучить персонал и провести учения с детьми. Остальные четыре учреждения, дела по которым сейчас в суде, скорее всего, ждут аналогичных решений. Региональные власти должны выделить целевое финансирование на срочное восстановление систем пожарной безопасности во всех объектах социальной сферы района, а не ждать следующих проверок", — Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.

Родителям учеников закрытой школы придется временно перевести детей в соседние учебные заведения или организовать дистанционное обучение. Администрация района пока не сообщает о конкретных сроках устранения нарушений и планах по размещению школьников на время ремонта.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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