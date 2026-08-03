В селе Водяновка Приволжского района Астраханской области временно прекратила работу школа. Здание на улице Строительной закрыли по решению суда из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Постановление о приостановке деятельности на 20 суток вынесено 3 августа 2026 года и подлежит немедленному исполнению.
Нарушения выявили в ходе внеплановой выездной проверки 15 июля в МКОУ "Приволжская СОШ им. Героя Советского Союза Н. С. Алешина". Инспекторы зафиксировали сразу несколько критических недочетов: пожарная сигнализация неисправна, средства противопожарной защиты используются с истекшим сроком годности и без обязательных ежегодных испытаний.
Уже в феврале текущего года учреждение привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. Однако необходимые меры по устранению недостатков так и не были приняты. Повторная проверка подтвердила: проблемы остались нерешенными.
Сейчас в суде рассматривают дела по четырем другим образовательным учреждениям Приволжского района — школам и детским садам. По предварительной информации, там зафиксированы схожие нарушения требований пожарной безопасности.
Родителям учеников закрытой школы придется временно перевести детей в соседние учебные заведения или организовать дистанционное обучение. Администрация района пока не сообщает о конкретных сроках устранения нарушений и планах по размещению школьников на время ремонта.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.