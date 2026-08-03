Псковская таможня заблокировала партию замороженной баранины из-за нарушений

Таможенники и ветеринарные инспекторы Псковской области отправили обратно в Молдову почти 20 тонн замороженной баранины из-за отсутствия документов.

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Партию мяса обнаружили на одном из складов временного хранения региона. Во время досмотра с полной выгрузкой товара сотрудники Россельхознадзора и Псковской таможни заметили расхождения в количестве мест.

В сопроводительных бумагах значились 723 места, однако фактически инспекторы насчитали 973. На лишние 250 мест баранины документов не оказалось вовсе.

Параметр Значение Общий вес партии 19,8 тонн Заявленное количество мест 723 Фактическое количество мест 973 Груз без документов 250 мест

Ввоз мяса на территорию Евразийского экономического союза без надлежащего ветеринарного контроля запрещен. Инспекторы оформили акт о возврате, и груз вывезли за границу.