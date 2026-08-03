Таможенники и ветеринарные инспекторы Псковской области отправили обратно в Молдову почти 20 тонн замороженной баранины из-за отсутствия документов.
Партию мяса обнаружили на одном из складов временного хранения региона. Во время досмотра с полной выгрузкой товара сотрудники Россельхознадзора и Псковской таможни заметили расхождения в количестве мест.
В сопроводительных бумагах значились 723 места, однако фактически инспекторы насчитали 973. На лишние 250 мест баранины документов не оказалось вовсе.
|Параметр
|Значение
|Общий вес партии
|19,8 тонн
|Заявленное количество мест
|723
|Фактическое количество мест
|973
|Груз без документов
|250 мест
Ввоз мяса на территорию Евразийского экономического союза без надлежащего ветеринарного контроля запрещен. Инспекторы оформили акт о возврате, и груз вывезли за границу.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.