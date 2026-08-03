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В Саратове обновляют 19 километров дорог для улучшения доступа к заводам и соцобъектам

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове обновляют 19 километров дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". До конца 2026 года дорожники приведут в порядок 16 объектов: один муниципальный участок и 15 транзитных маршрутов, которые недавно передали с городского баланса на региональный.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

Работы разделили по этапам. На улицах Емлютина, Политехнической, Орджоникидзе, проспекте 50 лет Октября (от Алексеевской до Технической) и двух отрезках Ново-Астраханского шоссе уже уложили асфальт — общая протяженность составила 5,4 километра. Улица Усть-Курдюмская длиной 1,9 километра также готова к сдаче.

Статус объекта Участки и протяженность
Завершены Емлютина, Политехническая, Орджоникидзе, Ново-Астраханское шоссе и др. (5,4 км) + Усть-Курдюмская (1,9 км)
Готовность > 90% Площадь Ленина и проспект 50 лет Октября (от площади Ленина до Панфилова) — 1,6 км
В работе Улица Шехурдина, проспект Строителей, проспект 50 лет Октября (от 2-го Красноармейского тупика до пл. Ленина)

Чтобы избежать заторов в городе, подрядчик выводит технику на смены ночью. Сейчас основные силы сосредоточены на трех магистралях: проспекте Строителей, улице Шехурдина и центральном отрезке проспекта 50 лет Октября.

Реконструкция этих дорог напрямую влияет на доступность 28 социальных объектов и крупных заводов, а также упрощает выезд из города.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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