В Саратове обновляют 19 километров дорог для улучшения доступа к заводам и соцобъектам

В Саратове обновляют 19 километров дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". До конца 2026 года дорожники приведут в порядок 16 объектов: один муниципальный участок и 15 транзитных маршрутов, которые недавно передали с городского баланса на региональный.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Работы разделили по этапам. На улицах Емлютина, Политехнической, Орджоникидзе, проспекте 50 лет Октября (от Алексеевской до Технической) и двух отрезках Ново-Астраханского шоссе уже уложили асфальт — общая протяженность составила 5,4 километра. Улица Усть-Курдюмская длиной 1,9 километра также готова к сдаче.

Статус объекта Участки и протяженность Завершены Емлютина, Политехническая, Орджоникидзе, Ново-Астраханское шоссе и др. (5,4 км) + Усть-Курдюмская (1,9 км) Готовность > 90% Площадь Ленина и проспект 50 лет Октября (от площади Ленина до Панфилова) — 1,6 км В работе Улица Шехурдина, проспект Строителей, проспект 50 лет Октября (от 2-го Красноармейского тупика до пл. Ленина)

Чтобы избежать заторов в городе, подрядчик выводит технику на смены ночью. Сейчас основные силы сосредоточены на трех магистралях: проспекте Строителей, улице Шехурдина и центральном отрезке проспекта 50 лет Октября.

Реконструкция этих дорог напрямую влияет на доступность 28 социальных объектов и крупных заводов, а также упрощает выезд из города.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова