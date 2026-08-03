Реконструкция тепломагистрали на улице Горького в Саратове ограничила движение транспорта

В Саратове приостановлено движение троллейбуса № 3 до 21 сентября. Причина — реконструкция тепломагистрали на улице Горького, которая ведёт компания "Т Плюс". Работы начались 1 августа.
Перекрыт участок между Московской и Челюскинцев. На время стройки по улице Горького (от Челюскинцев до Кутякова) введено двустороннее движение. Отключения горячей воды у жителей не планируется.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.