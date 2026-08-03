Жителей Кусинского района призвали пить только кипяченую или бутилированную воду

Жителей Кусинского района Челябинской области призвали отказаться от использования сырой водопроводной воды из-за риска заражения инфекциями.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вакцинация — укол в руку

В поселке Магнитка, который затапливает с прошлой недели, ситуация осложнилась загрязнением источников питьевой воды. Глава района Юрий Лысяков предупредил, что сейчас безопасным считается только бутилированный или кипяченый напиток.

"Безопасной считается только кипяченая либо бутилированная вода. Также важно соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки с использованием обеззараживающих средств и ополаскивать посуду горячей водой после мытья", — сообщил Юрий Лысяков.

Профилактика гепатита А

Из-за паводка в поселке Магнитка началась кампания по вакцинации против гепатита А. Медики организуют подворовые обходы, чтобы привить жителей по спискам. Также люди могут самостоятельно обратиться в местную поликлинику.

Паводок серьезно повредил инфраструктуру района: вода зашла в жилые дома, размыла дороги и мосты. Загрязнение водопроводных сетей сточными или паводковыми водами создает прямую угрозу вспышки кишечных инфекций, что потребовало экстренной вакцинации и изменения правил гигиены.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов