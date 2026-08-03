Состояние дорог в Орловской области стало причиной большинства смертельных аварий

Орловская область заняла 51-е место из 85 регионов России по качеству автомобильных дорог общего пользования. Согласно рейтингу РИА Новости за 2025 год, государственным стандартам соответствует лишь 50,7% региональных трасс. Это означает, что ровно половина дорожной сети области находится в неудовлетворительном состоянии.

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Риски для водителей и статистика ДТП

Низкий процент нормативного качества полотна напрямую влияет на безопасность людей. Плохое состояние дорог в Орловской области стало причиной более 55% всех смертельных аварий, что оказалось опаснее, чем вождение в нетрезвом виде.

За первые месяцы текущего года из-за дефектов покрытия зафиксировали 55 тяжелых ДТП. В этих происшествиях погибли 10 человек, еще 64 получили ранения.

Местные жители также подтверждают системный характер проблемы. На общественной "Карте убитых дорог" водители отметили 385 участков общей длиной 214 километров. Более 12 тысяч пользователей проголосовали за их ремонт, однако большая часть этих объектов пока не включена в официальные планы работ.

Сравнение с соседними областями

В Центральном федеральном округе сложилась разная ситуация с обновлением инфраструктуры. Тульская и Калужская области оказались выше Орловской за счет более крупных бюджетов и близости к Москве.

Регион Место в рейтинге Качество дорог (%) Тульская область 40 55,4% Калужская область 45 53,3% Орловская область 51 50,7% Смоленская область 52 49,8% Брянская область 53 49,8% Курская область 61 47,0% Тамбовская область 75 40,7%

Парадокс плотности дорожной сети

Орловская область обладает одной из самых густых сетей дорог с твердым покрытием в ЦФО. На 1000 квадратных километров территории приходится 418 километров трасс. По этому показателю регион уступает только Тульской области (441 км), опережая Курскую (381 км) и Брянскую (335 км) области.

Развитая сеть межмуниципальных и сельских дорог создает дополнительную нагрузку на бюджет. Из-за высокой плотности трасс на единицу площади региону требуется больше ресурсов для поддержания полотна в рабочем состоянии, что затрудняет капитальный ремонт всей сети одновременно.

"Орловская область обладает густой сетью межмуниципальных и сельских дорог. Содержать, латать и капиталить такую гигантскую по соотношению площадей сеть для регионального бюджета оказывается задачей со звёздочкой", — отмечается в материале.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов