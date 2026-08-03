Жители Мордовии потеряли 46 миллионов рублей из-за действий мошенников в июле

В июле в Мордовии зафиксировали более 90 обращений в полицию о хищении денег обманным путём. Общий ущерб пострадавших составил 46 миллионов рублей, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Наибольшую группу жертв составляют люди, на которых мошенники оформили кредиты — 35 человек. Ещё 13 жителей перевели сбережения на "безопасные счета" или задекларировали их по требованию преступников, якобы для защиты от списания.

27 человек пострадали при покупке и продаже товаров в интернете. 11 жителей пытались получить прибыль по вложениям, предложенным мошенниками.

Полиция напоминает: банки и правоохранительные органы никогда не просят переводить деньги на "защищённые счета", оформлять кредиты для "проверки" или сообщать коды из смс. Любое такое требование — признак мошенничества.