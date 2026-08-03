В июле в Мордовии зафиксировали более 90 обращений в полицию о хищении денег обманным путём. Общий ущерб пострадавших составил 46 миллионов рублей, сообщает региональное ГУ МВД.
Наибольшую группу жертв составляют люди, на которых мошенники оформили кредиты — 35 человек. Ещё 13 жителей перевели сбережения на "безопасные счета" или задекларировали их по требованию преступников, якобы для защиты от списания.
27 человек пострадали при покупке и продаже товаров в интернете. 11 жителей пытались получить прибыль по вложениям, предложенным мошенниками.
Полиция напоминает: банки и правоохранительные органы никогда не просят переводить деньги на "защищённые счета", оформлять кредиты для "проверки" или сообщать коды из смс. Любое такое требование — признак мошенничества.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.