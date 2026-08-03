Лесовосстановление в Кировской области идет по графику федерального проекта

В Кировской области продолжается выполнение федерального проекта "Сохранение лесов" в составе национального проекта "Экологическое благополучие". На совещании с участием главы региона вице-премьер Юрий Терешков отчитался о темпах лесовосстановления.

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Целевой ориентир на 2026 год — восстановление порядка 39 тысяч гектаров лесных массивов. На текущий момент лесоводы выполнили работу на 9,8 тысячи гектаров, что соответствует календарному плану. Параллельно на площади 5,1 тысячи гектаров провели агротехнический уход за молодыми посадками — это необходимо для лучшего приживаемости саженцев. Мероприятия планируют полностью завершить до начала зимы.

Ранее в четырёх районах области к концу 2026 года запланирована ликвидация несанкционированных свалок.