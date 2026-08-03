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Жители Башкирии увидят пик метеорного потока Персеиды 12–13 августа

Россия » Поволжье » Уфа

Жители Башкирии в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть пик Персеид — самого яркого метеорного потока этого лета. В период максимальной активности небо может прочертить от 80 до 100 метеоров в час, а в отдельные моменты этот показатель возрастает до 150.

Звезды
Фото: unsplash.com by Niloy Biswas is licensed under Free to use under the Unsplash License
Звезды

В этом году астрономические условия оптимальны: пик активности совпал с новолунием. Отсутствие яркого лунного света позволит разглядеть даже слабые вспышки, которые обычно остаются незаметными.

Как наблюдать звездопад

Чтобы городская засветка не мешала обзору, рекомендуется выехать за пределы населенных пунктов. Лучшее время для наблюдений начинается после полуночи. Взгляд стоит направить на северо-восток — в сторону созвездия Персея, где находится радиант потока, хотя "падающие звезды" будут видны по всему небосводу.

Персеиды часто сопровождаются болидами — крупными и яркими метеорами, которые оставляют за собой светящийся след. Специальное оборудование вроде телескопов здесь бесполезно из-за узкого угла обзора; лучше всего использовать обычный взгляд.

Параметр Данные
Пик активности Ночь с 12 на 13 августа
Частота метеоров 80-100 в час (до 150)
Срок наблюдений До 24 августа

Помимо метеоров, в ночном небе Башкирии будут видны Марс и Сатурн, а ближе к утру можно заметить Юпитер и Меркурий.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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