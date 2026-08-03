Компания из Чувашии попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за плохой уборки

Арбитражный суд Республики Мордовия оставил в силе решение о включении компании из Чувашии в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Поводом для разбирательства стал конфликт между подрядчиком и Мордовским государственным университетом имени Огарева.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Вуз заключил с компанией контракт на комплексную уборку и санитарное содержание помещений. Сумма сделки составила 49,2 млн рублей.

Качество работ оказалось низким. Университет неоднократно направлял претензии, требуя привести сервис в соответствие с условиями договора, но ситуация не изменилась. В итоге руководство вуза расторгло контракт в одностороннем порядке.

Антимонопольная служба (УФАС) расценила действия подрядчика как недобросовестные и внесла фирму в "черный список". Компания попыталась оспорить этот шаг в суде, но Арбитражный суд поддержал позицию регулятора.

Параметр Детали спора Заказчик Мордовский госуниверситет имени Огарева Сумма контракта 49,2 млн рублей Предмет услуг Комплексная уборка и санитарное содержание помещений Итог разбирательства Подрядчик остается в РНП

"Включение в РНП ограничивает доступ компании к государственным закупкам на определенный срок, что фактически блокирует ее работу по госзаказу", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов