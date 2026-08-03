Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Алтае нашли средневековые поминальные сооружения с остатками тризны
Республика Адыгея вошла в шестерку лучших регионов России по качеству дорог
Вода может быть мутной после восстановления подачи в ряде городских кварталов
Жители Башкирии увидят пик метеорного потока Персеиды 12–13 августа
Кировская область добилась отмены старых ограничений на аренду лесных участков
Спрос на установку ГБО в Астрахани упал после исчезновения очередей за бензином
Пересадка микробиоты в капсулах помогла пациентам с бессонницей дольше спать
Жители части домов в Курске могут столкнуться с проблемами при включении отопления
На Луне хотят включить привычную навигацию: NASA проверит работу земных сигналов в космосе

Компания из Чувашии попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за плохой уборки

Россия » Поволжье » Саранск

Арбитражный суд Республики Мордовия оставил в силе решение о включении компании из Чувашии в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Поводом для разбирательства стал конфликт между подрядчиком и Мордовским государственным университетом имени Огарева.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Вуз заключил с компанией контракт на комплексную уборку и санитарное содержание помещений. Сумма сделки составила 49,2 млн рублей.

Качество работ оказалось низким. Университет неоднократно направлял претензии, требуя привести сервис в соответствие с условиями договора, но ситуация не изменилась. В итоге руководство вуза расторгло контракт в одностороннем порядке.

Антимонопольная служба (УФАС) расценила действия подрядчика как недобросовестные и внесла фирму в "черный список". Компания попыталась оспорить этот шаг в суде, но Арбитражный суд поддержал позицию регулятора.

Параметр Детали спора
Заказчик Мордовский госуниверситет имени Огарева
Сумма контракта 49,2 млн рублей
Предмет услуг Комплексная уборка и санитарное содержание помещений
Итог разбирательства Подрядчик остается в РНП

"Включение в РНП ограничивает доступ компании к государственным закупкам на определенный срок, что фактически блокирует ее работу по госзаказу", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Краснодарский край
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Приморский край
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
В Кировской области создают систему подготовки кадров для сельского хозяйства
Роспотребнадзор подтвердил полную безопасность воды на всех пляжах Сочи
Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды
Вертикальный хвост и медленное моргание: как понять, что ваша кошка счастлива
В Кирово-Чепецке запретили купаться в реке из-за кишечной палочки
СКЖД перечислила более 5,6 млрд рублей в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа
Водителям придется сменить маршрут 7 августа при проезде по трассе Орел – Тамбов
Млечный Путь — огромное кладбище? Астрофизики насчитали в нём миллионы скрытых чёрных дыр
До столкновения — считаные метры: японская миссия проверила технологию защиты Земли от астероидов
Рим пал не так, как учили: в Паннонии нашли генетический след, меняющий древнюю историю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.