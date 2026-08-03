Компания из Чувашии попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за плохой уборки

Арбитражный суд Республики Мордовия оставил в силе решение о включении компании из Чувашии в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Поводом для разбирательства стал конфликт между подрядчиком и Мордовским государственным университетом имени Огарева.
Вуз заключил с компанией контракт на комплексную уборку и санитарное содержание помещений. Сумма сделки составила 49,2 млн рублей.
Качество работ оказалось низким. Университет неоднократно направлял претензии, требуя привести сервис в соответствие с условиями договора, но ситуация не изменилась. В итоге руководство вуза расторгло контракт в одностороннем порядке.
Антимонопольная служба (УФАС) расценила действия подрядчика как недобросовестные и внесла фирму в "черный список". Компания попыталась оспорить этот шаг в суде, но Арбитражный суд поддержал позицию регулятора.
|Параметр
|Детали спора
|Заказчик
|Мордовский госуниверситет имени Огарева
|Сумма контракта
|49,2 млн рублей
|Предмет услуг
|Комплексная уборка и санитарное содержание помещений
|Итог разбирательства
|Подрядчик остается в РНП
"Включение в РНП ограничивает доступ компании к государственным закупкам на определенный срок, что фактически блокирует ее работу по госзаказу", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.