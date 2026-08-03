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Кировская область добилась отмены старых ограничений на аренду лесных участков

Россия » Поволжье » Киров

Кировская область зафиксировала устойчивый финансовый результат от лесного комплекса за первое полугодие и добилась изменений в федеральном законодательстве, которые откроют доступ к новым участкам для арендаторов всей страны. Об этом сообщили на совещании в правительстве региона.

Лесная тропинка в хвойном лесу
Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены
Лесная тропинка в хвойном лесу

По данным вице-премьера Юрия Терешкова, за шесть месяцев 2025 года в областной бюджет поступило более 645 млн рублей от использования лесных ресурсов. К концу 2026 года власти планируют выйти на показатели, сопоставимые с итогами 2025 года. Для этого министерство лесного хозяйства наращивает торговую активность: с начала года на аукционы выставлено 431 тыс. куб. м насаждений, к декабрю план — не менее 600 тыс. куб. м. Параллельно идет передача угодий в долгосрочную аренду — 18 торгов принесли совокупную ежегодную квоту заготовки 250 тыс. куб. м при целевом ориентире 259 тыс. куб. м.

Законодательный прорыв

Главным событием стал принят Госдумой пакет поправок в Лесной кодекс, подготовленный по инициативе Кировской области совместно с федеральными структурами. Речь идет об отмене ограничения, которое десятилетиями не позволяло выставлять на торги лесные участки с лесоустройством старше 10 лет. Такие массивы фактически выпадали из хозяйственного оборота.

Теперь арендатор, получивший такой участок, обязан за свой счет провести таксацию лесов в течение двух лет. Это переводит ответственность за оценку ресурса на бизнес и возвращает в обращение значительные площади, ранее заблокированные бюрократическим барьером.

"Главное изменение — отмена ограничений, которые не позволяли выставлять на аукционы участки с лесоустройством старше 10 лет. Раньше такие леса фактически выпадали из оборота. Сейчас арендатор, получая участок, будет обязан в течение двух лет за свой счет провести таксацию лесов", — сообщили в правительстве Кировской области.

Федеральный уровень

Решающую роль в продвижении инициативы сыграл личный вклад губернатора региона. Переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым позволили донести позицию региона до высшего руководства и добиться одобрения поправок, которые теперь действуют на всей территории страны. Все мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Показатель Значение
Поступления в бюджет за 1 полугодие 2025 г. > 645 млн руб.
Объем насаждений на аукционах (факт с начала года) 431 тыс. куб. м
План по аукционам к концу года ≥ 600 тыс. куб. м
Долгосрочная аренда: проведено аукционов 18
Совокупная ежегодная квота заготовки (факт) 250 тыс. куб. м
Целевой ориентир по квоте 259 тыс. куб. м
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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