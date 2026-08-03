В Астрахани спал ажиотаж вокруг установки газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Очереди в сервисы исчезли, а многие водители даже перестали приходить по записям, которые оформлялись еще на осень.
Спрос на перевод машин на газ резко упал после того, как на заправках региона закончились очереди за бензином. Теперь стоимость установки оборудования начала снижаться по сравнению с пиковыми значениями, хотя всё ещё остается выше июньского уровня.
|Показатель
|Цена (руб.)
|Установка ГБО в июне
|от 40 000
|Установка в пик ажиотажа
|от 120 000
|Текущая стоимость установки
|от 55 000
Во время всплеска спроса в городе возник острый дефицит популярных "баллонов-таблеток", которые ставят в нишу запасного колеса. Сейчас ситуация с наличием оборудования стабилизировалась.
При этом стоимость самого топлива для ГБО не пошла вниз. Литр пропан-бутана на астраханских АЗС сейчас обходится водителям в 33-35 рублей, тогда как в начале лета цена составляла 27-29 рублей.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.