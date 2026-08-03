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Спрос на установку ГБО в Астрахани упал после исчезновения очередей за бензином

Россия » Юг » Астрахань

В Астрахани спал ажиотаж вокруг установки газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Очереди в сервисы исчезли, а многие водители даже перестали приходить по записям, которые оформлялись еще на осень.

Очередь людей с канистрами на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь людей с канистрами на заправке

Спрос на перевод машин на газ резко упал после того, как на заправках региона закончились очереди за бензином. Теперь стоимость установки оборудования начала снижаться по сравнению с пиковыми значениями, хотя всё ещё остается выше июньского уровня.

Показатель Цена (руб.)
Установка ГБО в июне от 40 000
Установка в пик ажиотажа от 120 000
Текущая стоимость установки от 55 000

Во время всплеска спроса в городе возник острый дефицит популярных "баллонов-таблеток", которые ставят в нишу запасного колеса. Сейчас ситуация с наличием оборудования стабилизировалась.

При этом стоимость самого топлива для ГБО не пошла вниз. Литр пропан-бутана на астраханских АЗС сейчас обходится водителям в 33-35 рублей, тогда как в начале лета цена составляла 27-29 рублей.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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