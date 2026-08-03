Жители части домов в Курске могут столкнуться с проблемами при включении отопления

В Курске подготовили к зиме 687 многоквартирных домов, однако часть управляющих компаний (УК) игнорирует требования городского комитета ЖКХ. В мэрии опасаются, что из-за срывов графиков жители некоторых домов могут столкнуться с проблемами при включении отопления.

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Кто из управляющих компаний срывает сроки

Проблемы начинаются с коммуникации: представители 14 организаций проигнорировали заседание городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. В список тех, кто не явился на встречу, попали:

ООО УК "Радуга", ПК ЖТС "Возрождение";

ЖСК-139, ЖСК-63;

ТСЖ 50 лет Октября, 6, ТСЖ Виктория, ТСЖ Интернациональная 47;

ТСЖ Мыльникова 1, ТСЖ Овечкина 14, ТСЖ Конкорд, ТСЖ Максим;

ТСЖ Энтузиастов 1, ТСЖ-116 и ТСН Ольшанского, 26а.

Особое беспокойство вызывает работа ЖСК 45 и ЖСК 84 — по данным на 29 июля эти организации вообще не начали готовить дома к холодам. В мэрии напоминают, что ряд УК в прошлом году так и не получили паспорта готовности.

Статистика подготовки домов

Ситуация с реальными работами в домах неоднородна. Пока одни организации полностью игнорируют график, другие справляются быстрее плана.

Управляющая компания План (домов) Факт (домов) ООО УК "Северный дом" 7 0 ООО "СД-Комфорт" 12 0 ООО УК "ТСЖ" 13 24

Для жителей домов, которыми управляют "Северный дом" и "СД-Комфорт", отсутствие подготовки на текущем этапе означает риск задержки подачи тепла или аварийных ситуаций в первые недели отопительного сезона.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова