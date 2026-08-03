В Курске подготовили к зиме 687 многоквартирных домов, однако часть управляющих компаний (УК) игнорирует требования городского комитета ЖКХ. В мэрии опасаются, что из-за срывов графиков жители некоторых домов могут столкнуться с проблемами при включении отопления.
Проблемы начинаются с коммуникации: представители 14 организаций проигнорировали заседание городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. В список тех, кто не явился на встречу, попали:
Особое беспокойство вызывает работа ЖСК 45 и ЖСК 84 — по данным на 29 июля эти организации вообще не начали готовить дома к холодам. В мэрии напоминают, что ряд УК в прошлом году так и не получили паспорта готовности.
Ситуация с реальными работами в домах неоднородна. Пока одни организации полностью игнорируют график, другие справляются быстрее плана.
|Управляющая компания
|План (домов)
|Факт (домов)
|ООО УК "Северный дом"
|7
|0
|ООО "СД-Комфорт"
|12
|0
|ООО УК "ТСЖ"
|13
|24
Для жителей домов, которыми управляют "Северный дом" и "СД-Комфорт", отсутствие подготовки на текущем этапе означает риск задержки подачи тепла или аварийных ситуаций в первые недели отопительного сезона.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.