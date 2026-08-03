Штрафы за парковку на газонах в Омске достигли 7,6 миллиона рублей

В Омске за первый квартал работы системы контроля парковок выписали штрафы на 7,6 миллиона рублей. Наказание получили водители, которые оставляли машины на газонах, детских и спортивных площадках.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Парковка на газоне

Контроль за соблюдением правил благоустройства ввели с 1 апреля 2026 года. По данным городской администрации, к 22 июня инспекторы зафиксировали более 4,2 тысячи нарушений. Из них 3,5 тысячи дел закончились штрафами. В городской бюджет уже поступило около 6,4 миллиона рублей.

Показатель Значение (апрель — июнь 2026) Количество выявленных нарушений более 4 200 Количество выписанных штрафов свыше 3 500 Сумма наложенных штрафов 7,6 млн рублей Сумма поступивших средств в бюджет ~ 6,4 млн рублей

Автоматизация контроля

Власти Омска планируют ускорить поиск владельцев машин, которые паркуются в запрещенных зонах. Для этого город закупит лицензионное программное обеспечение. Система свяжет данные с базами МВД, судебных приставов и "Почты России", что сократит время рассылки уведомлений о штрафах.

Также администрация рассматривает возможность аренды или покупки стационарных комплексов "Страж". Эти устройства автоматически делают фото и видео нарушений в режиме реального времени.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова