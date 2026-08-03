В Омске за первый квартал работы системы контроля парковок выписали штрафы на 7,6 миллиона рублей. Наказание получили водители, которые оставляли машины на газонах, детских и спортивных площадках.
Контроль за соблюдением правил благоустройства ввели с 1 апреля 2026 года. По данным городской администрации, к 22 июня инспекторы зафиксировали более 4,2 тысячи нарушений. Из них 3,5 тысячи дел закончились штрафами. В городской бюджет уже поступило около 6,4 миллиона рублей.
|Показатель
|Значение (апрель — июнь 2026)
|Количество выявленных нарушений
|более 4 200
|Количество выписанных штрафов
|свыше 3 500
|Сумма наложенных штрафов
|7,6 млн рублей
|Сумма поступивших средств в бюджет
|~ 6,4 млн рублей
Власти Омска планируют ускорить поиск владельцев машин, которые паркуются в запрещенных зонах. Для этого город закупит лицензионное программное обеспечение. Система свяжет данные с базами МВД, судебных приставов и "Почты России", что сократит время рассылки уведомлений о штрафах.
Также администрация рассматривает возможность аренды или покупки стационарных комплексов "Страж". Эти устройства автоматически делают фото и видео нарушений в режиме реального времени.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.