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Штрафы за парковку на газонах в Омске достигли 7,6 миллиона рублей

Россия » Сибирь » Омск

В Омске за первый квартал работы системы контроля парковок выписали штрафы на 7,6 миллиона рублей. Наказание получили водители, которые оставляли машины на газонах, детских и спортивных площадках.

Парковка на газоне
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Парковка на газоне

Контроль за соблюдением правил благоустройства ввели с 1 апреля 2026 года. По данным городской администрации, к 22 июня инспекторы зафиксировали более 4,2 тысячи нарушений. Из них 3,5 тысячи дел закончились штрафами. В городской бюджет уже поступило около 6,4 миллиона рублей.

Показатель Значение (апрель — июнь 2026)
Количество выявленных нарушений более 4 200
Количество выписанных штрафов свыше 3 500
Сумма наложенных штрафов 7,6 млн рублей
Сумма поступивших средств в бюджет ~ 6,4 млн рублей

Автоматизация контроля

Власти Омска планируют ускорить поиск владельцев машин, которые паркуются в запрещенных зонах. Для этого город закупит лицензионное программное обеспечение. Система свяжет данные с базами МВД, судебных приставов и "Почты России", что сократит время рассылки уведомлений о штрафах.

Также администрация рассматривает возможность аренды или покупки стационарных комплексов "Страж". Эти устройства автоматически делают фото и видео нарушений в режиме реального времени.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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