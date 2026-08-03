Семьям в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к школе

В Севастополе семьям выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет к началу учебного года. Деньги перечислят всем жителям города независимо от уровня доходов и других социальных пособий, которые получает семья.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства 3 августа. Глава города пояснил, что решение продлить поддержку связано с ростом цен на товары к школе.

"В прошлом году я говорил, что мы постараемся сделать эту выплату для всех детей ежегодной. Сегодня, с учётом осложнившейся обстановки и роста цен на ряд товаров, мы нашли возможность это решение продлить", — сообщил Михаил Развожаев.

Процесс перечисления средств запустили 4 августа, средства в бюджете уже зарезервированы. Власти рассчитывают избежать ошибок прошлого года: тогда выплаты начали оформлять слишком поздно (в конце августа), а многие заявки отклонили из-за неправильно указанных реквизитов счетов.

Кто может получить деньги

Выплата полагается всем детям до 18 лет, которые живут в Севастополе. Для получения средств не имеет значения тип регистрации родителей — постоянная она или временная. Единное обязательное требование: один из законных представителей ребенка (родитель, усыновитель или опекун) должен иметь гражданство РФ.

Параметр Условие Сумма на одного ребенка 5 000 рублей Возрастной ценз До 18 лет Требование к документам Гражданство РФ у одного из родителей/опекунов Учет доходов семьи Не учитываются (выплата всем)

Порядок подачи заявлений и список необходимых документов правительство Севастополя и департамент труда и социальной защиты населения опубликуют в своих официальных аккаунтах в ближайшее время.

Ответы на популярные вопросы

Помешает ли получение других пособий?

Нет, выплату назначат всем подходящим под критерии детям, вне зависимости от иных мер поддержки.

Нужна ли постоянная прописка в городе?

Достаточно любого вида регистрации (постоянной или временной) в Севастополе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов