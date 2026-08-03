Ремонт почти 19 километров городских улиц Кирова завершат к сентябрю

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" предусматривает ремонт почти 19 километров улиц в областном центре за сезон. К настоящему моменту программа выполнена на 80%.
Десять участков протяжённостью около 11 километров уже сданы комиссией. На шести объектах идут работы — три из них готовятся к сдаче.
С 5 августа начнётся ремонт улицы Тимирязева на участке от улицы Ленина до железнодорожного переезда. Это один из последних этапов кампании.
Полностью дорожные работы в городе завершат к сентябрю.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.