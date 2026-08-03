Чувашия создала стратегический резерв топлива для работы критической инфраструктуры

Правительство Чувашии сформировало стратегический резервный запас топлива. Соответствующее распоряжение о выделении средств из резервного фонда республики подписал председатель Кабинета министров Сергей Артамонов. Инициатива реализована при поддержке главы региона Олега Николаева.

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Как пояснил премьер-министра, несмотря на стабилизацию ситуации на топливном рынке, создание буфера необходимо для бесперебойной работы критически важной инфраструктуры. Приоритетное право на получение резервного топлива получат организации агропромышленного комплекса и промышленности, общественный транспорт и коммунальные службы, социальные учреждения — больницы и школы, а также экстренные и спасательные службы.

Создаваемого запаса хватит для обеспечения всех перечисленных категорий получателей в случае возникновения экстренных обстоятельств вплоть до конца текущего года.