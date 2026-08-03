В Кировской области создают систему подготовки кадров для сельского хозяйства

В Кировской области развивают систему подготовки специалистов для агропромышленного комплекса. Власти региона делают ставку на создание цепочки "школа — вуз — предприятие", чтобы закрыть кадровый дефицит в сельском хозяйстве.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Ход работы по наполнению отрасли квалифицированными кадрами обсудили на совещании с участием губернатора. Заместитель председателя правительства Юрий Терешков сообщил, что основным механизмом подготовки людей стал региональный проект "Кадры в АПК", который входит в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Особое внимание уделяют ранней профориентации школьников. В регионе создают пять агротехнологических классов для учеников с седьмого по девятый класс. Три таких класса уже работают, в том числе в селе Коршик Оричевского района, еще два запустят до 1 сентября.

"Сельхозтоваропроизводителям возмещают затраты по ученическим договорам и договорам о целевом обучении. Также возмещают затраты предприятий по оплате труда и проживанию студентов на период практики", — сообщили в правительстве области.

Такой подход позволяет аграриям привлекать студентов на временную работу, что помогает отрасли справляться с нехваткой рабочих рук. Регион стремится создать условия, при которых выпускник школы переходит в профильный вуз, а затем закрепляется на конкретном предприятии.

Показатель Значение / Статус Финансирование проекта в 2026 году 23,8 млн рублей Целевое число агроклассов 5 классов Действующие классы (на август) 3 класса

Развитие кадрового потенциала идет параллельно с расширением посевных площадей. Ранее сообщалось, что к 2026 году в Кировской области планируют распахать еще 4 тысячи гектаров земли.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов