Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вертикальный хвост и медленное моргание: как понять, что ваша кошка счастлива
Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды
В Кирово-Чепецке запретили купаться в реке из-за кишечной палочки
СКЖД перечислила более 5,6 млрд рублей в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа
Водителям придется сменить маршрут 7 августа при проезде по трассе Орел – Тамбов
Млечный Путь — огромное кладбище? Астрофизики насчитали в нём миллионы скрытых чёрных дыр
До столкновения — считаные метры: японская миссия проверила технологию защиты Земли от астероидов
Рим пал не так, как учили: в Паннонии нашли генетический след, меняющий древнюю историю
Конфликт на Ближнем Востоке замедлил промышленное производство в Китае

Роспотребнадзор подтвердил полную безопасность воды на всех пляжах Сочи

Россия » Юг » Краснодар

Роспотребнадзор подтвердил: морская вода на всех 5162 пробы, отобранные на сочинских пляжах с начала года, полностью соответствует гигиеническим нормам. По четырем направлениям — санитарно-химическому, микробиологическому, паразитологическому и вирусологическому — превышений не выявлено. Вода чистая и безопасная для купания. Это главный заключительный итог масштабного лабораторного мониторинга, о котором сообщила пресс-служба администрации Сочи 3 августа.

Песок
Фото: https://unsplash.com by Juan Manuel Sanchez is licensed under Free
Песок

На фоне безусловного лидера по качеству воды — Сочи — по побережью Кубани сложилась разница в температуре. По данным синоптиков, море прогрелось от +22 до +26 °C. Холоднее всего — в Анапе (+22…+23 °C), теплее — на юге региона. Для отдыхающих это ориентир: где дольше стоит жара, там комфортнее вода, но и нагрузка на пляжи выше.

Анапа: бизнес выходит из тени ЧС

Курортный сезон 2026 года в Анапе стал испытанием на прочность. После экологической катастрофы с мазутом в конце 2024 года многие предприниматели готовились к провалу. По данным KrasnodarMedia, сезон оживил бизнес: спрос есть, загрузка отелей и частного сектора растит. Город, который в начале года называли зоной риска, снова вошел в ТОП городов для недельного отдыха наравне с Краснодаром. Туристы голосуют кошельками — пляжи чистые, инфраструктура работает, репутация восстанавливается.

Санатории держат ставку, глэмпинги меняют правила игры

Не только отели заполняются. Санатории Кубани наращивают загрузку вопреки общему снижению турпотока в регионе. Лечебно-оздоровительный сегмент показывает устойчивость: люди ездят за здоровьем планово, независимо от моды на морские курорты. Параллельно в Сочи набирает обороты тренд на глэмпинги — комфортный кемпинг с удобствами. Новые точки появляются в горах и у моря, перетягивая часть аудитории от традиционных гостиниц. Это меняет структуру предложения: отдых становится гибче, децентрализованнее, ближе к природе.

Азовское побережье: новый игрок на старой карте

Среди новостей сезона выделяется стратегическая тема: Азовское побережье Кубани рассматривается как реальный конкурент черноморским курортам. Мелкое море прогревается быстрее, пляжи — песчаные, вход в воду — пологий. Для семей с детьми и пожилых туристов это часто удобнее, чем каменистые бухты Сочи или ветреные 넓ы Анапы. Инфраструктура там пока слабее, но вектор понятен: инвестиции идут в дороги, набережные, отельную базу. Если темп сохранится, через 3-5 лет Азовский берег перестанет быть "дачной альтернативой" и станет полноценным курортным кластером.

"Кубанский регион демонстрирует уникальную устойчивость: несмотря на экологические удары и колебания валютного курса, туристический продукт диверсифицируется. Рост санаторно-курортной загрузки, тренд на глэмпинги и системная работа над Азовским побережьем показывают, что отрасль уходит от модели "только море и пляж" к модели многосегментного отдыха. Это снижает риски для бизнеса и бюджета", — Татьяна Зайцева, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов.
Курорт / Направление Ключевая динамика сезона 2026
Сочи Идеальное качество воды (5162 пробы), рост глэмпингов, t° воды до +26 °C
Анапа Восстановление после ЧС с мазутом, вход в ТОП выходных направлений, t° воды +22…+23 °C
Санатории региона Нарастание загрузки на фоне снижения массового турпотока
Азовское побережье Формирование как конкурента Черному морю, акцент на семейный отдых

Ответы на популярные вопросы

Безопасно ли купаться в Анапе после загрязнения мазутом?

По итогам сезона 2026 года пляжи Анапы признаны пригодными для отдыха, бизнес сообщает о высокой загрузке. Оперативный мониторинг Роспотребнадзора продолжается.

Почему в Анапе вода холоднее, чем в Сочи?

Анапа находится на севере черноморского побережья, где море менее глубокое, но сильнее ветруется и медленнее прогревается к концу августа по сравнению с субтропическим Сочи.

Что такое глэмпинг и почему это популярно в Сочи?

Глэмпинг (glamorous camping) — это кемпинг с комфортом: нагретые палатки-купола или домики с сан узлами, кухнями и сервисом. В Сочи они позволяют отдыхать в горах или лесу у моря без потери комфорта, что привлекает аудиторию 25-40 лет.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Россия
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Военные новости
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Центр Калязина станет зоной велогонки с запретом на парковку и проезд
Санитарные службы обработали тысячи гектаров земли от паразитов на Ставрополье
Василеостровский район стал лидером по продажам жилья бизнес-класса в Петербурге
Забытый фрукт оказался мощнее суперфудов: одно изменение в меню серьезно разгрузит печень
Огонь не забыт: турецкие курорты готовятся к новым рискам из-за жары и сильного ветра
Физики из Луизианы узнали, что произойдёт, если 7 миллиардов людей прыгнут одновременно
Избыток порошка делает вещи грязнее: эксперты объяснили, почему привычная дозировка не работает
Мох, желтые листья и слабые перцы исчезнут: простой способ восстановить почву на участке за один сезон
Элегантный десерт с необычным оттенком: рецепт плотного кунжутного пудинга для семейного чаепития
Токсины вместо пользы: заготовка дикоросов вблизи определенных зон сделает их ядовитыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.