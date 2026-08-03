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Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды

Россия » Урал » Тюмень

В Тюменской области зафиксирован резкий приток официальных таксистов: с начала года их число выросло на 26,5 %. В региональном Главном управлении строительства сообщили, что сейчас в официальном реестре числится 3 406 автомобилей.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Самозанятые водители стали главной силой рынка

Основной драйвер роста — частники, работающие на себя. Количество самозанятых водителей в регионе подскочило почти на 31 % и теперь составляет 2 949 человек, пишет tmn.aif.ru. На этом фоне показатели индивидуальных предпринимателей выглядят скромнее: разрешения на перевозку получили 423 ИП. Интерес к легальной работе подогревается развитием инфраструктуры, ведь в регионе активно обновляют 22 дорожных объекта в разных округах.

Закон о локализации такси диктует новые правила

Легализация сектора проходит на фоне работы закона "О локализации такси", который вступил в силу в марте. Для самозанятых перевозчиков власти региона предусмотрели специальные квоты, чтобы упростить им вход на рынок. Несмотря на общий рост отрасли, Тюменская область переживает непростой период: из-за климатических аномалий уровень рек постоянно меняется, что усложняет логистику в ряде районов.

"Такой приток самозанятых в такси говорит о том, что люди стремятся выйти из "серой" зоны, когда государство предлагает понятные правила игры и квоты. Для региона это не только налоги, но и контроль безопасности перевозок, что особенно критично в периоды, когда транспортная доступность ограничена из-за природных факторов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Работа такси в условиях паводков

Рост числа перевозчиков совпал с серьезными вызовами для региональной инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах вода отрезала людей от мира, и для доставки помощи пришлось привлекать спецтехнику. Тем не менее, увеличение парка легальных такси помогает поддерживать мобильность населения там, где дороги остаются проезжими. Власти продолжают следить за ситуацией, так как подъем уровня воды может длиться еще несколько дней.

Ответы на популярные вопросы о такси в Тюмени

Почему выросло число самозанятых таксистов?

Это связано с упрощением процедуры регистрации и введением специальных квот для тех, кто работает на себя, минуя посредников-парков.

Сколько всего легальных такси сейчас в Тюменской области?

Согласно данным реестра ГУ строительства региона, официально работают 3 406 автомобилей.

Что изменил закон о локализации такси?

Закон устанавливает требования к автомобилям и распределяет квоты между перевозчиками, стимулируя водителей работать легально.

Влияет ли паводок на работу таксистов?

Да, из-за подтоплений в ряде районов Тюменской области таксисты вынуждены менять маршруты или приостанавливать работу в зонах риска.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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