Тюменские водители массово выходят из тени: легализация перевозок побила все прошлые рекорды

В Тюменской области зафиксирован резкий приток официальных таксистов: с начала года их число выросло на 26,5 %. В региональном Главном управлении строительства сообщили, что сейчас в официальном реестре числится 3 406 автомобилей.
Основной драйвер роста — частники, работающие на себя. Количество самозанятых водителей в регионе подскочило почти на 31 % и теперь составляет 2 949 человек, пишет tmn.aif.ru. На этом фоне показатели индивидуальных предпринимателей выглядят скромнее: разрешения на перевозку получили 423 ИП. Интерес к легальной работе подогревается развитием инфраструктуры, ведь в регионе активно обновляют 22 дорожных объекта в разных округах.
Легализация сектора проходит на фоне работы закона "О локализации такси", который вступил в силу в марте. Для самозанятых перевозчиков власти региона предусмотрели специальные квоты, чтобы упростить им вход на рынок. Несмотря на общий рост отрасли, Тюменская область переживает непростой период: из-за климатических аномалий уровень рек постоянно меняется, что усложняет логистику в ряде районов.
"Такой приток самозанятых в такси говорит о том, что люди стремятся выйти из "серой" зоны, когда государство предлагает понятные правила игры и квоты. Для региона это не только налоги, но и контроль безопасности перевозок, что особенно критично в периоды, когда транспортная доступность ограничена из-за природных факторов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.
Рост числа перевозчиков совпал с серьезными вызовами для региональной инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах вода отрезала людей от мира, и для доставки помощи пришлось привлекать спецтехнику. Тем не менее, увеличение парка легальных такси помогает поддерживать мобильность населения там, где дороги остаются проезжими. Власти продолжают следить за ситуацией, так как подъем уровня воды может длиться еще несколько дней.
Это связано с упрощением процедуры регистрации и введением специальных квот для тех, кто работает на себя, минуя посредников-парков.
Согласно данным реестра ГУ строительства региона, официально работают 3 406 автомобилей.
Закон устанавливает требования к автомобилям и распределяет квоты между перевозчиками, стимулируя водителей работать легально.
Да, из-за подтоплений в ряде районов Тюменской области таксисты вынуждены менять маршруты или приостанавливать работу в зонах риска.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.