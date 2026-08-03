В Кирово-Чепецке запретили купаться в реке из-за кишечной палочки

В Кирово-Чепецке с 3 августа введён временный запрет на купание в реке Чепце в черте города. Причину назвали в администрации: по итогам проб, отобранных Роспотребнадзором, в воде зафиксировали превышение микробиологических норм — обнаружена кишечная палочка.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Бактерии под микроскопом

Загрязнение делает реку опасной для здоровья. Купаться и даже заходить в воду в неположенных местах сейчас нельзя. На городском пляже установят красный сигнальный флаг — это чёткое предупреждение: вход в воду запрещён. Соответствующее поручение уже передано в управление гражданской защиты.

Ограничения снимут только после повторных анализов, подтвердивших, что вода снова соответствует санитарным нормам. Точных сроков пока нет — администрация обещает сообщить дополнительно. Пока ситуация не стабилизировалась, власти призывают жителей и туристов выбирать для отдыха другие места.

"Кишечная палочка в речной воде — это индикатор фекального загрязнения. Она попадает туда со стоками, неочищенными или недостаточно очищенными, а также с пастбищ и частных секторов, где нет центральной канализации. В жаркую погоду бактерии размножаются активно, поэтому летом такие превышения встречаются чаще. Главное риск — кишечные инфекции: от расстройств до острых бактериальных заболеваний. Купаться в такой воде нельзя даже если она выглядит чистой. Ситуация нормализуется после устранения источника загрязнения и естественной самоочистки водотока — обычно это дни, иногда недели. Контрольные пробы Рospotребнадзора дадут точный ответ, когда запрет можно будет снять", — пояснила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова