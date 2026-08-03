СКЖД перечислила более 5,6 млрд рублей в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) направила в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа более 5,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2026 года. Сумма включает налоги и обязательные платежи.
Больше всего средств получила Краснодарская земля — свыше 2,5 млрд рублей. Вторую позицию занимает Ростовская область с поступлениями около 2 млрд рублей. Для республик Северного Кавказа и Ставрополья распределение налогов выглядит следующим образом:
|Регион / Территория
|Сумма поступлений (млн руб.)
|Ставропольский край
|334,7
|Дагестан
|258,6
|Чеченская Республика
|150,3
|Федеральная территория «Сириус»
|106,7
|Кабардино-Балкария
|68,8
|Калмыкия
|35
|Северная Осетия — Алания
|34,1
|Адыгея
|33,9
|Карачаево-Черкесия
|5,2
|Ингушетия
|4,2
Налоговые отчисления железной дороги напрямую влияют на возможности регионов по развитию социальной инфраструктуры, ремонту дорог и поддержке местного предпринимательства. Объем выплат зависит от интенсивности грузопотока и пассажирооборота на участках путей, проходящих через конкретный субъект.
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