СКЖД перечислила более 5,6 млрд рублей в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) направила в бюджеты регионов Юга России и Северного Кавказа более 5,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2026 года. Сумма включает налоги и обязательные платежи.

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Больше всего средств получила Краснодарская земля — свыше 2,5 млрд рублей. Вторую позицию занимает Ростовская область с поступлениями около 2 млрд рублей. Для республик Северного Кавказа и Ставрополья распределение налогов выглядит следующим образом:

Регион / Территория Сумма поступлений (млн руб.) Ставропольский край 334,7 Дагестан 258,6 Чеченская Республика 150,3 Федеральная территория «Сириус» 106,7 Кабардино-Балкария 68,8 Калмыкия 35 Северная Осетия — Алания 34,1 Адыгея 33,9 Карачаево-Черкесия 5,2 Ингушетия 4,2

Налоговые отчисления железной дороги напрямую влияют на возможности регионов по развитию социальной инфраструктуры, ремонту дорог и поддержке местного предпринимательства. Объем выплат зависит от интенсивности грузопотока и пассажирооборота на участках путей, проходящих через конкретный субъект.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов