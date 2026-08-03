Водителям придется сменить маршрут 7 августа при проезде по трассе Орел – Тамбов

7 августа на трассе "Орел — Тамбов" временно перекроют движение. Ограничение коснется участка Хотетово — Гагаринка.

Фото: avtodor-tr.ru by Avtodor.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автотрасса

Дорогу закроют на 413-м километре с 06:00 до 15:00. В это время рабочие будут вскрывать настил железнодорожного переезда для ремонта путей. Для водителей, которые ежедневно ездят по этой дороге, это означает необходимость изменить привычный маршрут на несколько часов.

Объехать препятствие можно через соседний переезд на 422-м километре (перегон Еропкино — Змиевка), который также находится в Свердловском районе.

Параметр Информация Дата и время 7 августа, с 06:00 до 15:00 Место перекрытия 413-й км трассы "Орел — Тамбов" (Хотетово — Гагаринка) Путь объезда Переезд на 422-м км (Еропкино — Змиевка)

Пассажиров межмуниципальных автобусов перекрытие не затронет. Общественный транспорт продолжит движение по своим графикам без изменений.