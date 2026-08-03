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Центр Калязина станет зоной велогонки с запретом на парковку и проезд

Россия » Центр » Тверь

В Калязине 8 августа перекроют движение транспорта в центре города. Это связано с этапом велогонки «Россия», маршрут которой проходит по городам «Золотого кольца».

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

Ограничения начнутся в 7:00 и продлятся до 14:00. Машины не смогут проехать и припарковаться на следующем участке: от здания Городской основной школы (Московская, 22/20) по улицам Большая Тверская и Волжская до улицы Садовой, 1.

Запрет коснется всех водителей, включая жителей домов, которые расположены на этих улицах. Чтобы исключить случайный выезд на трассу гонки, въезды перекроют спецтехникой и установят временные знаки.

Зона ограничений Сроки действия
Центральные улицы (Московская, Большая Тверская, Волжская) 8 августа с 07:00 до 14:00
Парковки на набережной р. Волга и пересечении Кирова / Большой Тверской С 00:00 8 августа до завершения гонки
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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