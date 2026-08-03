Санитарные службы обработали тысячи гектаров земли от паразитов на Ставрополье

На Ставрополье фиксируют активность иксодовых клещей: за 31-ю неделю этого года в больницы с укусами пришли 96 человек. Это на 33,4% меньше показателей предыдущей недели, однако общая статистика с начала года остается высокой — пострадали 3894 жителя края.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осторожно, клещи в лесу

Врачи уже выявили 56 случаев клещевого боррелиоза и 12 случаев Крымской геморрагической лихорадки. Последняя представляет особую опасность для жителей южных регионов, так как переносится не только клещами, но и грызунами.

Чтобы остановить распространение инфекций, санитарные службы обрабатывают территорию акарицидными средствами. На текущий момент очистили от паразитов более 5 716 гектаров земли. Особое внимание уделили сельскохозяйственным животным, которые часто становятся переносчиками клещей в пастбищных зонах.

Объект обработки Количество / Площадь Земельные участки 5 716 га Крупный рогатый скот 318 740 голов Мелкий рогатый скот 419 200 голов

Роспотребнадзор также усилил контроль за фермерскими хозяйствами. Ведомство направило 372 предписания владельцам угодий, потребовав срочно провести санитарно-противоэпидемические работы.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при укусе клеща?

Необходимо максимально быстро извлечь паразита и обратиться в медицинское учреждение для осмотра и, при необходимости, назначения профилактического лечения.

Почему обрабатывают скот?

Животные перемещаются по пастбищам и лесам, собирая на себе клещей. Обработка скота снижает популяцию паразитов в сельской местности и уменьшает риск их передачи человеку.

Экспертная проверка:

аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов