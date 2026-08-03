Санитарные службы обработали тысячи гектаров земли от паразитов на Ставрополье

На Ставрополье фиксируют активность иксодовых клещей: за 31-ю неделю этого года в больницы с укусами пришли 96 человек. Это на 33,4% меньше показателей предыдущей недели, однако общая статистика с начала года остается высокой — пострадали 3894 жителя края.
Врачи уже выявили 56 случаев клещевого боррелиоза и 12 случаев Крымской геморрагической лихорадки. Последняя представляет особую опасность для жителей южных регионов, так как переносится не только клещами, но и грызунами.
Чтобы остановить распространение инфекций, санитарные службы обрабатывают территорию акарицидными средствами. На текущий момент очистили от паразитов более 5 716 гектаров земли. Особое внимание уделили сельскохозяйственным животным, которые часто становятся переносчиками клещей в пастбищных зонах.
|Объект обработки
|Количество / Площадь
|Земельные участки
|5 716 га
|Крупный рогатый скот
|318 740 голов
|Мелкий рогатый скот
|419 200 голов
Роспотребнадзор также усилил контроль за фермерскими хозяйствами. Ведомство направило 372 предписания владельцам угодий, потребовав срочно провести санитарно-противоэпидемические работы.
Необходимо максимально быстро извлечь паразита и обратиться в медицинское учреждение для осмотра и, при необходимости, назначения профилактического лечения.
Животные перемещаются по пастбищам и лесам, собирая на себе клещей. Обработка скота снижает популяцию паразитов в сельской местности и уменьшает риск их передачи человеку.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.