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Санитарные службы обработали тысячи гектаров земли от паразитов на Ставрополье

Россия » Юг » Ставрополь

На Ставрополье фиксируют активность иксодовых клещей: за 31-ю неделю этого года в больницы с укусами пришли 96 человек. Это на 33,4% меньше показателей предыдущей недели, однако общая статистика с начала года остается высокой — пострадали 3894 жителя края.

Осторожно, клещи в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осторожно, клещи в лесу

Врачи уже выявили 56 случаев клещевого боррелиоза и 12 случаев Крымской геморрагической лихорадки. Последняя представляет особую опасность для жителей южных регионов, так как переносится не только клещами, но и грызунами.

Чтобы остановить распространение инфекций, санитарные службы обрабатывают территорию акарицидными средствами. На текущий момент очистили от паразитов более 5 716 гектаров земли. Особое внимание уделили сельскохозяйственным животным, которые часто становятся переносчиками клещей в пастбищных зонах.

Объект обработки Количество / Площадь
Земельные участки 5 716 га
Крупный рогатый скот 318 740 голов
Мелкий рогатый скот 419 200 голов

Роспотребнадзор также усилил контроль за фермерскими хозяйствами. Ведомство направило 372 предписания владельцам угодий, потребовав срочно провести санитарно-противоэпидемические работы.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при укусе клеща?

Необходимо максимально быстро извлечь паразита и обратиться в медицинское учреждение для осмотра и, при необходимости, назначения профилактического лечения.

Почему обрабатывают скот?

Животные перемещаются по пастбищам и лесам, собирая на себе клещей. Обработка скота снижает популяцию паразитов в сельской местности и уменьшает риск их передачи человеку.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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