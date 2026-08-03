Василеостровский район стал лидером по продажам жилья бизнес-класса в Петербурге

Василеостровский район стал центром притяжения покупателей жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года. На этот район пришлось 61% всех сделок на первичном рынке, что на 42 процентных пункта больше прошлогодних показателей, сообщают аналитики NF Group.
Лидерство Васильевского острова объясняется не только спросом, но и объемом застройки: здесь сосредоточено 41% всех новых объектов бизнес-класса в городе. Для сравнения, Петроградский район занимает второе место с долей 17%, а Адмиралтейский — третье с 10%.
Наибольшее число договоров заключили в ЖК «Северный ветер» (девелопер «Брусника»). Покупателей привлек масштаб проекта — более 1,5 тысячи лотов — и стоимость жилья, которая оказалась ниже средней по сегменту. Также высокий интерес вызвали новый ЖК «Аристократ» от Setl Group и «Башни Элемент».
При этом общий рынок бизнес-класса демонстрирует спад: за шесть месяцев 2026 года реализовали 1,3 тысячи лотов (71,8 тыс. м²). Это на 14% меньше по количеству сделок и на 17% меньше по площади, чем в прошлом году.
|Показатель
|Значение / Изменение
|Общее число сделок (I пол. 2026)
|1,3 тыс. лотов
|Общая площадь реализованного жилья
|71,8 тыс. м²
|Средняя площадь квартиры
|снизилась с 66 до 56 м²
За 2025 год новостройки бизнес-класса подорожали на 25%, достигнув отметки 533 тыс. рублей за квадратный метр. Самый резкий скачок цен зафиксировали в Московском районе — здесь стоимость выросла на 53%. На Васильевском острове рост оказался умеренным и составил 10%.
Почти половину сделок обеспечили объекты, вышедшие на рынок в 2025 году. При этом наблюдается тенденция к уменьшению площади покупаемых квартир: средний размер жилья сократился с 66 до 56 квадратных метров.
Ситуация в сегменте коттеджей бизнес-класса отличается от городской. В первой половине 2026 года стоимость таких домов выросла почти на 40%, достигнув 71 млн рублей. Число сделок увеличилось на 31, хотя новые поселки этого класса с начала года в городе не появились.
"Первое место по объёму спроса занял Василеостровский район: на него пришлось 61% сделок за шесть месяцев 2026 года, а в годовом выражении его доля увеличилась на 42 п. п.", — рассказали в NF Group.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.