Василеостровский район стал лидером по продажам жилья бизнес-класса в Петербурге

Василеостровский район стал центром притяжения покупателей жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года. На этот район пришлось 61% всех сделок на первичном рынке, что на 42 процентных пункта больше прошлогодних показателей, сообщают аналитики NF Group.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Владимир Новиков, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЖК

Динамика спроса и предложения

Лидерство Васильевского острова объясняется не только спросом, но и объемом застройки: здесь сосредоточено 41% всех новых объектов бизнес-класса в городе. Для сравнения, Петроградский район занимает второе место с долей 17%, а Адмиралтейский — третье с 10%.

Наибольшее число договоров заключили в ЖК «Северный ветер» (девелопер «Брусника»). Покупателей привлек масштаб проекта — более 1,5 тысячи лотов — и стоимость жилья, которая оказалась ниже средней по сегменту. Также высокий интерес вызвали новый ЖК «Аристократ» от Setl Group и «Башни Элемент».

При этом общий рынок бизнес-класса демонстрирует спад: за шесть месяцев 2026 года реализовали 1,3 тысячи лотов (71,8 тыс. м²). Это на 14% меньше по количеству сделок и на 17% меньше по площади, чем в прошлом году.

Показатель Значение / Изменение Общее число сделок (I пол. 2026) 1,3 тыс. лотов Общая площадь реализованного жилья 71,8 тыс. м² Средняя площадь квартиры снизилась с 66 до 56 м²

Ценовая политика и тренды

За 2025 год новостройки бизнес-класса подорожали на 25%, достигнув отметки 533 тыс. рублей за квадратный метр. Самый резкий скачок цен зафиксировали в Московском районе — здесь стоимость выросла на 53%. На Васильевском острове рост оказался умеренным и составил 10%.

Почти половину сделок обеспечили объекты, вышедшие на рынок в 2025 году. При этом наблюдается тенденция к уменьшению площади покупаемых квартир: средний размер жилья сократился с 66 до 56 квадратных метров.

Рынок загородной недвижимости

Ситуация в сегменте коттеджей бизнес-класса отличается от городской. В первой половине 2026 года стоимость таких домов выросла почти на 40%, достигнув 71 млн рублей. Число сделок увеличилось на 31, хотя новые поселки этого класса с начала года в городе не появились.

"Первое место по объёму спроса занял Василеостровский район: на него пришлось 61% сделок за шесть месяцев 2026 года, а в годовом выражении его доля увеличилась на 42 п. п.", — рассказали в NF Group.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов