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Осужденные из Перми очищают реку Мулянка от нефтепродуктов

Россия » Поволжье » Пермь

Более 20 осужденных из исправительного центра Перми добровольно вышли на очистку реки Мулянка после разлива нефтепродуктов. Люди занимаются сбором загрязненного грунта и расчисткой прибрежной полосы.

Нефтяное пятно на воде
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтяное пятно на воде

Экологическая ситуация в регионе осложнилась тем, что утечка произошла в июле на фоне дождевого паводка. Высокий уровень воды в реках Мулянка и Пыж ускорил распространение нефтепродуктов по руслам.

"Участие в устранении последствий разлива — это шанс внести реальный вклад в охрану окружающей среды", — сообщили представители исправительного центра.

Почему это важно

Разливы нефтепродуктов в период паводков представляют повышенную опасность для экосистемы. Вода быстро переносит токсичные вещества вниз по течению, загрязняя почву и водозаборы. Ручной сбор грунта на берегах позволяет локализовать очаги загрязнения и предотвратить повторный смыв нефти в реку при следующих дождях.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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