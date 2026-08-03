Осужденные из Перми очищают реку Мулянка от нефтепродуктов

Более 20 осужденных из исправительного центра Перми добровольно вышли на очистку реки Мулянка после разлива нефтепродуктов. Люди занимаются сбором загрязненного грунта и расчисткой прибрежной полосы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтяное пятно на воде

Экологическая ситуация в регионе осложнилась тем, что утечка произошла в июле на фоне дождевого паводка. Высокий уровень воды в реках Мулянка и Пыж ускорил распространение нефтепродуктов по руслам.

"Участие в устранении последствий разлива — это шанс внести реальный вклад в охрану окружающей среды", — сообщили представители исправительного центра.

Почему это важно

Разливы нефтепродуктов в период паводков представляют повышенную опасность для экосистемы. Вода быстро переносит токсичные вещества вниз по течению, загрязняя почву и водозаборы. Ручной сбор грунта на берегах позволяет локализовать очаги загрязнения и предотвратить повторный смыв нефти в реку при следующих дождях.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов