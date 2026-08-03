Обновленный мост в Вытегре обеспечит транспортную доступность района

В Вытегре завершают ремонт моста по улице Луначарского. Объект готов на 95%.

Фото: ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf Ремонт дорог

Сооружение длиной 74 метра связывает части города и обеспечивает доставку грузов и движение пассажиров. От его состояния зависит транспортная доступность населенных пунктов района.

"Основной объем работ выполнен. Отремонтировали береговые и промежуточные опоры, пролетное строение и полотно, сделали гидроизоляцию и деформационные швы. Уложили асфальт, смонтировали систему водоотведения, перила и барьерные ограждения. Сейчас укрепляют конус у одной из опор, красят металлоконструкции, делают лестничный сход и отделку фасадов", — сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Параметр Значение Местоположение Вытегра, ул. Луначарского Длина моста 74 метра Текущая готовность 95%