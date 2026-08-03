Обновленный мост в Вытегре обеспечит транспортную доступность района

В Вытегре завершают ремонт моста по улице Луначарского. Объект готов на 95%.
Сооружение длиной 74 метра связывает части города и обеспечивает доставку грузов и движение пассажиров. От его состояния зависит транспортная доступность населенных пунктов района.
"Основной объем работ выполнен. Отремонтировали береговые и промежуточные опоры, пролетное строение и полотно, сделали гидроизоляцию и деформационные швы. Уложили асфальт, смонтировали систему водоотведения, перила и барьерные ограждения. Сейчас укрепляют конус у одной из опор, красят металлоконструкции, делают лестничный сход и отделку фасадов", — сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.
|Параметр
|Значение
|Местоположение
|Вытегра, ул. Луначарского
|Длина моста
|74 метра
|Текущая готовность
|95%
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.