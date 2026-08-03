В Северодвинске реабилитируют детей с нарушениями речи и моторики

В Северодвинске заработало уникальное для Поморья учреждение — медицинский центр для детей раннего возраста. Здесь занимаются реабилитацией малышей от рождения до четырёх лет: помогают преодолеть двигательные, неврологические и психические нарушения, задержки речи. За два года центр прошли около 500 детей, эффективность программы — 89%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Воспитательница помогает ребенку вешать рюкзак в шкафчик детского сада

С работой центра ознакомились замглавы Архангельской области Игорь Скубенко и уполномоченная по правам ребёнка в регионе Елена Слобода. Посещение стало частью проверки реализации президентских национальных проектов в сфере здравоохранения.

Как организована помощь

Центр рассчитан на 60 коек. Дети поступают по направлению поликлиник не только Северодвинска, но и других городов области. Пребывание бывает дневным и круглосуточным — в зависимости от состояния ребёнка. Родители не остаются с детьми: сопровождение и уход полностью на персонале.

— Детской медицине сегодня уделяется большое внимание. В рамках президентских национальных проектов, различных программ много направлений, которые позволяют укреплять материальную базу детских учреждений здравоохранения, — отметил Игорь Скубенко. — Северодвинский медицинский центр оснащен передовым оборудованием, здесь работает увлеченный коллектив, который внедряет в работу современные методики.

Главный врач Лариса Михайлова пояснила: длительность курса определяется врачебной комиссией индивидуально для каждого ребёнка.

От "Квартиры" до гарденотерапии

Главная особенность центра — сочетание медицинских технологий и социальной адаптации. Уже с 1989 года здесь работает центр социальной реабилитации "Квартира". В нескольких комнатах воссоздана бытовая обстановка: кухня с техникой, игровая зона, место для отдыха. Малыши учатся пользоваться бытовым приборами, обращаться с вещами, — готовится к жизни в семье.

С 1998 года функционирует группа дневного пребывания для детей из семей социального риска — профилактика социального сиротства.

В медицинском блоке применяют:

лечебную кровать "Сатурн" с эффектом невесомости — при гипертонусе мышц, паралях, последствиях перинатальных травм;

имитатор опорной нагрузки — для нормализации тонуса ног;

нейродинамические костюмы — плотные комбинезоны с системой эластичных тяг, корректирующие ходьбу и двигательные стереотипы;

песочную терапию и методики Монтессори.

Отдельное направление — гарденотерапия. Более 10 лет назад воспитатель Елена Дьяченко предложила разобрать клумбу во дворе. Сейчас это "зелёный оазис" с грядками, мини-теплицей, яблей, вишней, клубникой, калиной и иргой. Дети поливают, рыхлят, собирают урожай. По наблюдениям педагогов, работа с растениями снижает тревожность, развивает речь, сенсорику, крупную и мелкую моторику. За этот проект Елена Дьяченко получила городскую премию имени М. В. Ломоносова.

— Положительные эмоции от контакта с природой благоприятно влияют на детей, на формирование их мозга, речи, памяти, способствуют эмоциональному здоровью и развитию познавательной активности, — подтвердила Елена Слобода, выступая по профессии детским врачом. — Огромная польза и для физического здоровья: развиваются основные моторные навыки, улучшается мышечная координация.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова