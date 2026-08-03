Тульская область потратит почти 50 миллионов рублей на закупку Апиксабана

Тульская область закупит более 1,2 миллиона таблеток препарата "Апиксабан" для нужд здравоохранения. Общая стоимость контракта составит почти 49,2 миллиона рублей. Данные опубликованы на портале госзакупок.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Заказ разместил Центр организации закупок региона. Требуются лекарства в оболочке с дозировкой 5 или 2,5 мг. Если поставщик предложит вариант с меньшей дозировкой, количество таблеток в партии пропорционально вырастет.

Параметр Детали закупки Объем поставки 1,26 млн таблеток Сумма контракта 49 183 200 рублей Срок поставки с 14 по 23 декабря 2026 года

Особое внимание в документах уделили срокам годности. На момент передачи медикаменты должны иметь запас срока использования не менее восьми месяцев (при общем цикле в год) или более, если производитель установил длительный период хранения.

Исключения по срокам возможны только при наличии документов о прекращении производства препарата или его отсутствии на рынке. В таком случае отгрузка пройдет по согласованию с заказчиком.

Принять заявки планируют до 11 августа.

"Поставка жизненно важных препаратов таким объемом позволяет обеспечить стабильный доступ к лечению для пациентов в районных центрах и селах, исключая дефицит лекарств в аптеках государственных поликлиник", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов