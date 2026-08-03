Дорожники уложили 4 тысячи квадратных метров асфальта на улице Адмиралтейской

В центре Астрахани завершают ремонт улицы Адмиралтейской. Сейчас дорожники работают на двух основных отрезках: от Красной Набережной до Анри Барбюса и от Набережной 1 Мая до Красной Набережной.
На первом участке специалисты ставят бордюры, мостят тротуары и делают пандусы. Основной этап — замена дорожного полотна — уже в разгаре: рабочие сдирают старый асфальт фрезами и кладут новый слой. За прошедшие выходные в направлении от улицы Анри Барбюса к Красной Набережной уложили 4 тысячи квадратных метров покрытия.
"Также дорожники приступили к основному этапу — фрезеровке старого асфальта и укладке нового покрытия на проезжей части", — пояснил глава города Игорь Редькин.
На втором участке, между Набережной 1 Мая и Красной Набережной, рабочие меняют бетонные бордюры и монтируют леерное ограждение. Здесь также начали укладывать верхний слой асфальта.
Обновление дороги финансирует нацпроект "Инфраструктура для жизни". Ремонт в центре города временно затрудняет движение, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим и менять маршруты, чтобы избежать заторов.
|Участок ремонта
|Текущие работы
|Красная Набережная — Анри Барбюса
|Укладка асфальта (4000 кв. м за выходные), бордюры, тротуары, пандусы
|Набережная 1 Мая — Красная Набережная
|Замена бортовых камней, монтаж ограждений, верхний слой асфальта
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.